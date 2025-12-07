    Mundial 2026

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Dallas

    Dallas es la ciudad que tendrá más partidos dentro del Mundial 2026: estos son los días y horarios.

    Fernando Vázquez.
    ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Dallas?

    Dallas, urbe del estado de Texas en Estados Unidos, será la sede del Mundial 2026 que más partidos tendrá en la disputa del magno certamen de la FIFA y ahora, ya con equipos confirmados luego de que se llevara a cabo el sorteo con la integración de los 12 grupos del Mundial 2026 y un día después el calendario completo con sede, fecha y horario.

    El Estadio Dallas, ubicado específicamente en Arlington, será el recinto de mayor movimiento en la próxima justa mundialista, al recibir un total de nueve partidos.

    Prácticamente todas las rondas del certamen, excepto Cuartos de Final, partido por el tercer lugar y la Final tendrán un capítulo en esta gran urbe de Texas.

    ¿QUÉ PARTIDOS SE JUGARÁN EN DALLAS EN EL MUNDIAL 2026?


    El dinamismo que tendrá el Estadio Dallas incluye también la visita de grandes escuadras, algunas de ellas candidatas a quedarse con la Copa del Mundo, llámese Países Bajos, Inglaterra o Argentina.

    De hecho, el conjunto albiceleste, actual campeón del mundo, tendrá aseguradas dos visitas al menos de momento a Dallas.

    Los partidos que se disputarán en el Estadio Dallas son los siguientes:

    FASE DE GRUPOS

    • Domingo,14 de junio 2026
    • Países Bajos vs. Japón, Grupo F, 14:00 H Centro de México, 4pm ET
    • Miércoles, 17 de junio 2026
    • Inglaterra vs. Croacia, Grupo L, 14:00 H Centro de México, 4pm ET
    • Lunes, 22 de junio 2026
    • Argentiva vs. Austria, Grupo J, 11:00 H Centro de México, 1pm ET
    • Jueves, 25 de junio 2026
    • Japón vs. Ucrania/Suecia/Polonia/Albania, Grupo F, 17:00 H Centro de México, 7pm ET
    • Sábado,27 de junio 2026
    • Jordania vs. Argentina, Grupo J, 20:00 H Centro de México, 10pm ET

    DIECISEISAVOS DE FINAL

    • Martes, 30 de junio 2026
    • Partido 78: 2E vs. 2I, 11:00 H Centro de México, 1pm ET
    • Viernes, 3 de julio 2026
    • Partido 88: 2D vs. 2G, 12:00 H Centro de México, 2pm ET
    OCTAVOS DE FINAL

    • Lunes, 6 de julio 2026
    • Partido 93: G83 vs. G84, 13:00 H Centro de México, 3pm ET

    SEMIFINALES

    • Martes, 14 de julio 2026
    • Partido 101: G97 vs. G98, 13:00 H Centro de México, 3pm ET

