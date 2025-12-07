Video ¡Es la sede más fuerte! ¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Dallas?

Dallas, urbe del estado de Texas en Estados Unidos, será la sede del Mundial 2026 que más partidos tendrá en la disputa del magno certamen de la FIFA y ahora, ya con equipos confirmados luego de que se llevara a cabo el sorteo con la integración de los 12 grupos del Mundial 2026 y un día después el calendario completo con sede, fecha y horario.

El Estadio Dallas, ubicado específicamente en Arlington, será el recinto de mayor movimiento en la próxima justa mundialista, al recibir un total de nueve partidos.

Prácticamente todas las rondas del certamen, excepto Cuartos de Final, partido por el tercer lugar y la Final tendrán un capítulo en esta gran urbe de Texas.

¿QUÉ PARTIDOS SE JUGARÁN EN DALLAS EN EL MUNDIAL 2026?



El dinamismo que tendrá el Estadio Dallas incluye también la visita de grandes escuadras, algunas de ellas candidatas a quedarse con la Copa del Mundo, llámese Países Bajos, Inglaterra o Argentina.

De hecho, el conjunto albiceleste, actual campeón del mundo, tendrá aseguradas dos visitas al menos de momento a Dallas.

Los partidos que se disputarán en el Estadio Dallas son los siguientes:

FASE DE GRUPOS

Domingo,14 de junio 2026

Países Bajos vs. Japón, Grupo F, 14:00 H Centro de México, 4pm ET

Miércoles, 17 de junio 2026

Inglaterra vs. Croacia, Grupo L, 14:00 H Centro de México, 4pm ET

Lunes, 22 de junio 2026

Argentiva vs. Austria, Grupo J, 11:00 H Centro de México, 1pm ET

Jueves, 25 de junio 2026

Japón vs. Ucrania/Suecia/Polonia/Albania, Grupo F, 17:00 H Centro de México, 7pm ET

Sábado,27 de junio 2026

Jordania vs. Argentina, Grupo J, 20:00 H Centro de México, 10pm ET

DIECISEISAVOS DE FINAL

Martes, 30 de junio 2026

Partido 78: 2E vs. 2I, 11:00 H Centro de México, 1pm ET

Viernes, 3 de julio 2026

Partido 88: 2D vs. 2G, 12:00 H Centro de México, 2pm ET

OCTAVOS DE FINAL

Lunes, 6 de julio 2026

Partido 93: G83 vs. G84, 13:00 H Centro de México, 3pm ET

SEMIFINALES