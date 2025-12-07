    Mundial 2026

    Los partidos que se jugarán en Kansas City en el Mundial 2026

    Cinco cotejos se llevarán a cabo en la casa de Kansas City Chiefs, destacando el partido Argentina ante Argelia.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video Los partidos que se jugarán en Filadelfia y Kansas City en el Mundial 2026

    La FIFA dio a conocer los partidos con sus respectivos horarios de la próxima Copa del Mundo 2026. Kansas City fue seleccionada para ser sede en los Estados Unidos y el estadio de los Chiefs de la NFL albergará cinco compromisos.

    El jueves 16 de junio se llevará a cabo el compromiso Argentina ante Argelia a las 21:00 horas en el Este, 18:00 horas en el Pacífico y 19:00 en el Centro de México.

    PUBLICIDAD

    El sábado 20 de junio se enfrentan Ecuador frente a Curazao a las 21:00 horas en el Este, 18:00 horas en el Pacífico y 19:00 en el Centro de México.

    El jueves 25 de junio chocan Túnez en contra de Países Bajos a las 20:00 horas en el Este, 17:00 en el Pacífico y 18:00 horas en el Centro de México.

    El viernes 3 de julio se celebrará un compromiso de 32avos de final, con selecciones por designar y el 11 julio dentro de la ronda cuartos de final se jugará otro cotejo.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Mundial 2026: Los partidos que se jugarán en SoFi Stadium de Los Angeles

    Mundial 2026: Los partidos que se jugarán en SoFi Stadium de Los Angeles

    1 min
    Mundial 2026: Los partidos que se jugarán en la ciudad de Atlanta

    Mundial 2026: Los partidos que se jugarán en la ciudad de Atlanta

    2 min
    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en New York/New Jersey

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en New York/New Jersey

    2 min
    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Dallas

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en Dallas

    2 min
    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en San Francisco y Miami

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en San Francisco y Miami

    Relacionados:
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026Estadios Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX