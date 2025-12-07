Los partidos que se jugarán en Kansas City en el Mundial 2026

Video Los partidos que se jugarán en Filadelfia y Kansas City en el Mundial 2026

La FIFA dio a conocer los partidos con sus respectivos horarios de la próxima Copa del Mundo 2026. Kansas City fue seleccionada para ser sede en los Estados Unidos y el estadio de los Chiefs de la NFL albergará cinco compromisos.

El jueves 16 de junio se llevará a cabo el compromiso Argentina ante Argelia a las 21:00 horas en el Este, 18:00 horas en el Pacífico y 19:00 en el Centro de México.

El sábado 20 de junio se enfrentan Ecuador frente a Curazao a las 21:00 horas en el Este, 18:00 horas en el Pacífico y 19:00 en el Centro de México.

El jueves 25 de junio chocan Túnez en contra de Países Bajos a las 20:00 horas en el Este, 17:00 en el Pacífico y 18:00 horas en el Centro de México.