    Mundial 2026

    Los partidos que se jugarán en Filadelfia en el Mundial 2026

    Cinco partidos se llevarán a cabo en el Lincoln Financial Field, la casa de Philadelphia Eagles, destaca Brazil vs. Haití y Francia con rival por designar.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Lincoln Financial Field.
    Imagen By Ron Reiring - Lincoln Financial Field.
    Lincoln Financial Field.

    La Copa del Mundo del 2026 se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, en Filadelfia se celebrarán cinco compromisos de la primera fase de Grupos. El estadio de Philadelphia Eagles de la NFL será la sede seleccionada por la FIFA para llevar a cabo los compromisos.

    PUBLICIDAD

    El 14 de junio del 2026 se abre la actividad con el compromiso Ecuador en contra de Costa de Marfil, en punto de las 19:00 horas en el Este, 16:00 en el Pacífico y 17:00 horas en el Centro de México.

    El 19 de junio se presenta Brasil que se mide a Haití rueda el balón a las 21:00 horas en el Este, 18:00 horas en el Pacífico y 19:00 horas en el Centro de México.

    El 22 de junio juega Francia en contra de un rival por designar que saldrá del repechaje de África.

    El 25 de junio tienen cita las selecciones de Curazao en contra de Costa de Marfil en punto de las 16:00 horas en el Este, 13:00 en el Pacífico 14:00 horas en el Centro de México.

    El 27 de junio juegan Croacia ante Ghana a las 17:00 horas en el Este, 12:00 PM en el Pacífico y 13:00 en el Centro de México.

    El 04 de julio se celebrará un compromiso de la siguiente fase con rivales por designar.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en el Estadio Monterrey

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en el Estadio Monterrey

    2 min
    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en el Estadio Guadalajara

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en el Estadio Guadalajara

    1 min
    Sedes de los partidos de Argentina y Lionel Messi en el Mundial 2026

    Sedes de los partidos de Argentina y Lionel Messi en el Mundial 2026

    1 min
    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en la Ciudad de México

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en la Ciudad de México

    2 min
    Sedes de los partidos de Portugal y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

    Sedes de los partidos de Portugal y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026Estadios Mundial 2026BrasilFrancia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX