Los partidos que se jugarán en Filadelfia en el Mundial 2026

La Copa del Mundo del 2026 se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, en Filadelfia se celebrarán cinco compromisos de la primera fase de Grupos. El estadio de Philadelphia Eagles de la NFL será la sede seleccionada por la FIFA para llevar a cabo los compromisos.

El 14 de junio del 2026 se abre la actividad con el compromiso Ecuador en contra de Costa de Marfil, en punto de las 19:00 horas en el Este, 16:00 en el Pacífico y 17:00 horas en el Centro de México.

El 19 de junio se presenta Brasil que se mide a Haití rueda el balón a las 21:00 horas en el Este, 18:00 horas en el Pacífico y 19:00 horas en el Centro de México.

El 22 de junio juega Francia en contra de un rival por designar que saldrá del repechaje de África.

El 25 de junio tienen cita las selecciones de Curazao en contra de Costa de Marfil en punto de las 16:00 horas en el Este, 13:00 en el Pacífico 14:00 horas en el Centro de México.

El 27 de junio juegan Croacia ante Ghana a las 17:00 horas en el Este, 12:00 PM en el Pacífico y 13:00 en el Centro de México.