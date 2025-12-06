Video Estos son los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México

Partidos del grupo F y del Grupo A son los que acogerá el Estadio Monterrey, casa de Rayados de la Liga MX, para el Mundial 2026 luego de que se revelara la conformación de los Grupos y un día después el calendario con fechas, horarios y equipos completos en su Fase de Grupos.

Son sólo tres partidos de la Fase de Grupos los que tendrá la Sultana del Norte y uno más de Fase Final correspondiente a los Dieciseisavos de Final y que puede salir de entre las selecciones del Grupo F y del Grupo C.

Las selecciones que conforman el Grupo F son Países Bajos, Japón, Túnez y un ganador de los Playoffs de la UEFA que saldrá de entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

LOS PARTIDOS DEL ESTADIO MONTERREY EN EL MUNDIAL 2026

Túnez será la selección que más partidos dispute en el Estadio Monterrey, con dos juegos, ambos correspondientes a la actividad del Grupo F.

Incluso, puede haber un tercer juego para la selección representante de África en caso de que clasifique a los Dieciseisavos de Final como primera de su sector, el F.

Estos son los partidos que tendrá el Estadio Monterrey en el Mundial 2026:

FASE DE GRUPOS

Domingo, 14 de junio 2026

Clasificado de UEFA vs. Túnez, Grupo F, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET

Sábado, 20 de junio 2026

Túnez vs. Japón, Grupo F, 22:00 H Centro de México, 00:00 H ET

Miércoles, 24 de junio 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur, Grupo A, 19:00 H Centro de México, 21:00 H ET

DIECISEISAVOS DE FINAL