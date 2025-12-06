Mundial 2026: los partidos que se jugarán en el Estadio Monterrey
Son sólo cuatro partidos, pero uno de ellos corresponde a la Fase Final de la Copa del Mundo de la FIFA.
Partidos del grupo F y del Grupo A son los que acogerá el Estadio Monterrey, casa de Rayados de la Liga MX, para el Mundial 2026 luego de que se revelara la conformación de los Grupos y un día después el calendario con fechas, horarios y equipos completos en su Fase de Grupos.
Son sólo tres partidos de la Fase de Grupos los que tendrá la Sultana del Norte y uno más de Fase Final correspondiente a los Dieciseisavos de Final y que puede salir de entre las selecciones del Grupo F y del Grupo C.
Las selecciones que conforman el Grupo F son Países Bajos, Japón, Túnez y un ganador de los Playoffs de la UEFA que saldrá de entre Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.
LOS PARTIDOS DEL ESTADIO MONTERREY EN EL MUNDIAL 2026
Túnez será la selección que más partidos dispute en el Estadio Monterrey, con dos juegos, ambos correspondientes a la actividad del Grupo F.
Incluso, puede haber un tercer juego para la selección representante de África en caso de que clasifique a los Dieciseisavos de Final como primera de su sector, el F.
Estos son los partidos que tendrá el Estadio Monterrey en el Mundial 2026:
FASE DE GRUPOS
- Domingo, 14 de junio 2026
- Clasificado de UEFA vs. Túnez, Grupo F, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET
- Sábado, 20 de junio 2026
- Túnez vs. Japón, Grupo F, 22:00 H Centro de México, 00:00 H ET
- Miércoles, 24 de junio 2026
- Sudáfrica vs. Corea del Sur, Grupo A, 19:00 H Centro de México, 21:00 H ET
DIECISEISAVOS DE FINAL
- Lunes, 29 de junio 2026
- Partido 75: 1F vs. 2C