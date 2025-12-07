Video ¡La Gran Final! ¿Qué partidos se jugarán en New York / New Jersey en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 de la FIFA terminará el próximo 19 de julio con la Gran Final en New York/New Jersey, una de las sedes más importantes y atractivas que tendrá la Copa del Mundo en Norteamérica, esto luego luego de que se llevara a cabo el sorteo final con los grupos y un día después el calendario completo con sede, fecha y horario.

El Estadio New York albergará un total de ocho partidos en la justa mundialista, una menos apenas que Dallas, la sede con más encuentros, pero eso sí, tendrá el privilegio de ver el juego más importante, nada menos que la Gran Final.

La 'Ciudad que nunca duerme', la 'Gran manzana', la 'Ciudad de los rascacielos', un sinfín de motes para Nueva York que se une de esta forma a grandes urbes en el planeta como Johannesburgo, Ciudad de México, Los Ángeles, Roma, Berlín, Moscú o Río de Janeiro como ciudades que han albergado la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA.

¿QUÉ PARTIDOS SE JUGARÁN EN NEW YORK/NEW JERSEY EN EL MUNDIAL 2026?



Se trata de la ciudad más grande de los Estados Unidos y si bien tuvo varios encuentros del Mundial 1994, la Final fue para Los Ángeles/Pasadena, por lo que la decisión era lógica para el Mundial 2026 en Nueva York.

El Estadio New York tendrá la presencia de equipos fuertes como Brasil, Francia o Alemania en primera ronda, además de que en Fase Final, solamente se perderá la ronda de Cuartos de Final y Semifinales, además del partido por el Tercer Lugar, todo se compensa desde luego con ser sede de la Gran Final del Mundial 2026.

Los partidos que se disputarán en la New York/New Jersey son los siguientes:

FASE DE GRUPOS

Sábado, 13 de junio 2026

Brasil vs. Marruecos, Grupo C, 16:00 H Centro de México, 6pm ET

Martes, 16 de junio 2026

Francia vs. Senegal, Grupo I, 13:00 H Centro de México, 3pm ET

Lunes, 22 de junio 2026

Noruega vs. Senegal, Grupo I, 18:00 H Centro de México, 8pm ET

Jueves, 25 de junio 2026

Ecuador vs. Alemania, Grupo E, 14:00 H Centro de México, 4pm ET

Sábado,27 de junio 2026

Panamá vs. Inglaterra, Grupo L, 15:00 H Centro de México, 5pm ET

DIECISEISAVOS DE FINAL

Martes, 30 de junio 2026

Partido 77: 1I vs. 3CDFGH, 15:00 H Centro de México, 5pm ET

OCTAVOS DE FINAL

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 91: G76 vs. G78 14:00 H Centro de México, 4pm ET

GRAN FINAL DEL MUNDIAL 2026 DE LA FIFA