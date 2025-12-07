    Mundial 2026

    Mundial 2026: Los partidos que se jugarán en SoFi Stadium de Los Angeles

    El colosal SoFi Stadium albergará 8 partidos incluyendo uno de Cuartos de Final.

    Juan Regis.
    Luego de que se conociera la conformación de los 12 grupos del Mundial 2026 y el calendario completo con sede, fecha y horario, el SoFi Stadium de la ciudad de Los Angeles será uno de los recintos que albergará 8 partidos de cuatro fases de la Copa del Mundo.

    Estados Unidos, como país anfitrión, tendrá la titánica labor de albergar un total de 78 partidos del Mundial 2026 y la ciudad de LA es una de las pocas privilegiadas porque albergará uno de los partidos de Cuartos de Final.

    Estados Unidos albergará por segunda ocasión una Copa del Mundo de la FIFA, esta vez es compartida con México y Canadá, pero contará con la mayor cantidad de encuentros además de la Final, la cual se realizará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

    ¿QUÉ PARTIDOS SE JUGARÁN EN LOS ANGELES EN EL MUNDIAL 2026?

    Fase de Grupos

    Juego 4: viernes, 12 de junio de 2026, EE.UU. vs. Paraguay (Grupo D)

    Juego 15: lunes, 15 de junio de 2026, Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

    Juego 26: jueves, 18 de junio de 2026, Suiza vs. Ganador de Repechaje Europeo (Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia-Herzegovina) (Grupo B)

    Juego 39 - Domingo, 21 de junio de 2026, Bélgica vs. Irán (Grupo G)

    Juego 59 - Jueves, 25 de junio de 2026, Ganador del Repechaje Europeo (Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo) vs. EE. UU. (Grupo D)

    Octavos de Final

    Juego 73 - Domingo, 28 de junio de 2026, a las 12 p.m., octavos de final

    Juego 84 - Jueves, 2 de julio de 2026 a las 12 p.m., octavos de final

    Cuartos de Final

    Juego 98 - Viernes 10 de julio de 2026 12 p.m., cuartos de final

