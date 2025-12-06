Mundial 2026: los partidos que se jugarán en San Francisco y Miami
Entre ambas sedes tendrán 13 partidos y serán parte de las rondas de eliminación directa.
El Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá tomó forma tras el sorteo que se llevó a cabo en Washington DC, ante la mirada de todo el mundo.
También ya se realizó la calendarización de los juegos y se dieron a conocer las sedes con fecha y horario para cada partido.
La Ciudad de San Francisco albergará seis partidos, uno de dieciseisavos de final entre ellos, mientras que Miami tendrá siete encuentros, incluido el partido por el tercer lugar.
¿Qué partidos se jugarán en San Francisco y Miami en el Mundial 2026?
Selecciones como Uruguay, Suiza, Turquía, Brasil, Colombia, Paraguay, Portugal y Escocia estarán en la fase de Grupos en estas dos sedes. Teniendo el Brasil vs. Escocia y el Colombia vs. Portugal que se llevarán a cabo en Miami como platillos fuertes.
Los partidos que se disputarán en San Francisco y Miami serán los siguientes:
Fase de Grupos
- Sábado, 13 de junio 2026
Catar vs. Suiza, Grupo B, 13:00 horas del Centro de México y 15:00 horas del Este, San Francisco Bay Area Stadium.
- Lunes 15 de junio 2026
Arabia Saudita vs. Uruguay, Grupo H, 16:00 horas del Centro de México, 18:00 horas del Este, Miami Stadium.
- Martes 16 de junio 2026
Austria vs. Jordania, Grupo J, 22:00 horas del Centro de México, 00:00 horas del Este, San Francisco Bay Area Stadium.
- Viernes 19 de junio 2026
Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Paraguay, Grupo D, 22:00 horas del Centro de México 00:00 del Este, San Francisco Bay Area Stadium.
- Domingo 21 de junio 2026
Uruguay vs. Cabo Verde, Grupo H, 16:00 horas del Centro de México, 18:00 horas del Este, Miami Stadium.
- Lunes 22 de junio 2026
Jordania vs. Argelia, Grupo J, 21:00 horas del Centro de México, 23:00 horas del Este, San Francisco Bay Area Stadium.
- Miércoles 24 de junio 2026
Brasil vs. Escocia, Grupo C, 16:00 horas del Centro, 18:00 del Este, Miami Stadium.
- Jueves 25 de junio 2026
Paraguay vs. Australia, Grupo D, 20:00 horas del Centro de México, 22:00 horas del Este, San Francisco Bay Area Stadium.
- Sábado 27 de junio 2026
Colombia vs. Portugal, Grupo K, 17:30 horas del Centro de México, 19:30 horas del Este, Miami Stadium. Dieciseisavos de Final
- Miércoles 1 de julio 2026
Partido 81, 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J, San Francisco Bay Area Stadium.
- Viernes 3 de julio 2026
Partido 86, 1º Grupo J v 2º Grupo H, Miami Stadium. Cuartos de final
- Sábado, 11 de julio 2026
Partido 99, Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92, Miami Stadium. Tercer Lugar
- Sábado 18 de julio 2026
Partido 103, Perdedor partido 101 vs. Perdedor partido 102, Miami Stadium.