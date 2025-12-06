    Mundial 2026

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en San Francisco y Miami

    Entre ambas sedes tendrán 13 partidos y serán parte de las rondas de eliminación directa.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video Estos son los partidos que se jugarán en San Francisco y Miami

    El Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá tomó forma tras el sorteo que se llevó a cabo en Washington DC, ante la mirada de todo el mundo.

    También ya se realizó la calendarización de los juegos y se dieron a conocer las sedes con fecha y horario para cada partido.

    La Ciudad de San Francisco albergará seis partidos, uno de dieciseisavos de final entre ellos, mientras que Miami tendrá siete encuentros, incluido el partido por el tercer lugar.

    ¿Qué partidos se jugarán en San Francisco y Miami en el Mundial 2026?

    Selecciones como Uruguay, Suiza, Turquía, Brasil, Colombia, Paraguay, Portugal y Escocia estarán en la fase de Grupos en estas dos sedes. Teniendo el Brasil vs. Escocia y el Colombia vs. Portugal que se llevarán a cabo en Miami como platillos fuertes.

    Los partidos que se disputarán en San Francisco y Miami serán los siguientes:

    Fase de Grupos

    • Sábado, 13 de junio 2026

    Catar vs. Suiza, Grupo B, 13:00 horas del Centro de México y 15:00 horas del Este, San Francisco Bay Area Stadium.

    • Lunes 15 de junio 2026

    Arabia Saudita vs. Uruguay, Grupo H, 16:00 horas del Centro de México, 18:00 horas del Este, Miami Stadium.

    • Martes 16 de junio 2026

    Austria vs. Jordania, Grupo J, 22:00 horas del Centro de México, 00:00 horas del Este, San Francisco Bay Area Stadium.

    • Viernes 19 de junio 2026

    Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs Paraguay, Grupo D, 22:00 horas del Centro de México 00:00 del Este, San Francisco Bay Area Stadium.

    • Domingo 21 de junio 2026

    Uruguay vs. Cabo Verde, Grupo H, 16:00 horas del Centro de México, 18:00 horas del Este, Miami Stadium.

    • Lunes 22 de junio 2026
    Jordania vs. Argelia, Grupo J, 21:00 horas del Centro de México, 23:00 horas del Este, San Francisco Bay Area Stadium.

    • Miércoles 24 de junio 2026

    Brasil vs. Escocia, Grupo C, 16:00 horas del Centro, 18:00 del Este, Miami Stadium.

    • Jueves 25 de junio 2026

    Paraguay vs. Australia, Grupo D, 20:00 horas del Centro de México, 22:00 horas del Este, San Francisco Bay Area Stadium.

    • Sábado 27 de junio 2026

    Colombia vs. Portugal, Grupo K, 17:30 horas del Centro de México, 19:30 horas del Este, Miami Stadium. Dieciseisavos de Final

    • Miércoles 1 de julio 2026

    Partido 81, 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J, San Francisco Bay Area Stadium.

    • Viernes 3 de julio 2026

    Partido 86, 1º Grupo J v 2º Grupo H, Miami Stadium. Cuartos de final

    • Sábado, 11 de julio 2026

    Partido 99, Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92, Miami Stadium. Tercer Lugar

    • Sábado 18 de julio 2026

    Partido 103, Perdedor partido 101 vs. Perdedor partido 102, Miami Stadium.

