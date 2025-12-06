Video Sedes y estadios en los que Lionel Messi jugará el Mundial 2026

La selección argentina y Lionel Messi ya conocen las sedes y los estadios en los que jugarán durante la Fase de Grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Un día después de realizarse el sorteo en Washington, D.C., la FIFA reveló su calendario completo de partidos con sedes y horarios confirmados para la Copa Mundial 2026.

La Albiceleste jugará todos sus partidos de la Fase de Grupos en Estados Unidos debutando en Kansas City y con dos partidos en Dallas.

¿Dónde jugarán Lionel Messi y Argentina en el Mundial 2026?



La selección argentina de Lionel Scaloni compartirá el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA junto a Austria, Argelia y Jordania.

Argentina vs. Argelia

Fecha: Martes 16 de junio del 2026

Horario: 9 pm ET | 7 pm Centro de México

Sede: Estadio Kansas City

Argentina vs. Austria

Fecha: Lunes 22 de junio del 2026

Horario: 1 pm ET | 11 am Centro de México

Sede: Estadio Dallas

Jordania vs. Argentina

Fecha: Sábado 27 de junio del 2026

Horario: 10 pm ET | 8 pm Centro de México

Sede: Estadio Dallas

Este sería el camino de Argentina y Lionel Messi en la Ronda Final del Mundial 2026



Si supera la Fase de Grupos como líder del Grupo J, la Albiceleste viajará a Miami para disputar los Dieciseisavos de Final el viernes 3 de julio.

Los Octavos de Final los jugaría en Atlanta el martes 7 de julio y en los Cuartos de Final veríamos un legendario Messi vs. Cristiano Ronaldo que, para darse, depende de que tanto Argentina como Portugal llegan a dicha instancia como líderes de su Grupo.

El duelo entre Messi y CR7 se daría el sábado 11 de julio en Kansas City.