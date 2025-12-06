    Mundial 2026

    Sedes de los partidos de Argentina y Lionel Messi en el Mundial 2026

    La Albiceleste ya sabe en qué estadios disputará sus juegos de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Sedes y estadios en los que Lionel Messi jugará el Mundial 2026

    La selección argentina y Lionel Messi ya conocen las sedes y los estadios en los que jugarán durante la Fase de Grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

    Un día después de realizarse el sorteo en Washington, D.C., la FIFA reveló su calendario completo de partidos con sedes y horarios confirmados para la Copa Mundial 2026.

    La Albiceleste jugará todos sus partidos de la Fase de Grupos en Estados Unidos debutando en Kansas City y con dos partidos en Dallas.

    ¿Dónde jugarán Lionel Messi y Argentina en el Mundial 2026?


    La selección argentina de Lionel Scaloni compartirá el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA junto a Austria, Argelia y Jordania.

    Argentina vs. Argelia

    • Fecha: Martes 16 de junio del 2026
    • Horario: 9 pm ET | 7 pm Centro de México
    • Sede: Estadio Kansas City

    Argentina vs. Austria

    • Fecha: Lunes 22 de junio del 2026
    • Horario: 1 pm ET | 11 am Centro de México
    • Sede: Estadio Dallas

    Jordania vs. Argentina

    • Fecha: Sábado 27 de junio del 2026
    • Horario: 10 pm ET | 8 pm Centro de México
    • Sede: Estadio Dallas

    Este sería el camino de Argentina y Lionel Messi en la Ronda Final del Mundial 2026


    Si supera la Fase de Grupos como líder del Grupo J, la Albiceleste viajará a Miami para disputar los Dieciseisavos de Final el viernes 3 de julio.

    Los Octavos de Final los jugaría en Atlanta el martes 7 de julio y en los Cuartos de Final veríamos un legendario Messi vs. Cristiano Ronaldo que, para darse, depende de que tanto Argentina como Portugal llegan a dicha instancia como líderes de su Grupo.

    El duelo entre Messi y CR7 se daría el sábado 11 de julio en Kansas City.

    La Albiceleste volvería a Atlanta para disputar las Semifinales el miércoles 15 de julio y la gran Final se celebrará el domingo 19 de julio en el Estadio New York New Jersey.

