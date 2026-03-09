    Mundial 2026

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Monterrey

    El Estadio de Rayados será sede de cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Por:
    Daniel Corona
    add
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

    Monterrey formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del torneo más grande en la historia del fútbol, que contará con 48 selecciones y 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos.

    El Estadio Monterrey, ubicado en Guadalupe, Nuevo León, tiene capacidad para 53,500 espectadores y fue inaugurado en 2015.

    Monterrey recibirá fase de grupos y eliminación directa

    La sede regiomontana albergará tres encuentros correspondientes a la fase de grupos y un partido de octavos de final.

    El duelo de eliminación directa se disputará el lunes 29 de junio de 2026.

    Además de ser casa del Club Monterrey en la Liga MX, el estadio fue escenario de ocho partidos del Campeonato Mundial de la Concacaf 2022, incluida la final en la que Estados Unidos venció 1-0 a Canadá.

    Cómo ver los partidos que se jugarán en Monterrey

    Los encuentros disputados en el Estadio Monterrey formarán parte de los 104 partidos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.

    Si aún no estás suscrito, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

    Consulta más información en https://todoelmundialporvvix.com y prepárate para vivir el Mundial 2026 a través de ViX.

    Calendario completo en el Estadio Monterrey

    ● Domingo 14 de junio de 2026

    Ucrania/Suecia/Polonia/Albania vs. Túnez – Grupo F a las 20:00 MX y 22:00 ET

    ● Sábado 20 de junio de 2026

    Túnez vs. Japón – Grupo F a las 22:00 MX y 24:00 ET

    ● Miércoles 24 de junio de 2026

    Sudáfrica vs. República de Corea – Grupo A a las 19:00 MX y 21:00 ET

    ● Lunes 29 de junio de 2026

    1º Grupo F vs. 2º Grupo C – Dieciseisavos de final

