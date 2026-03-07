Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Toronto El Estadio Toronto albergará seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El Estadio Toronto recibirá su primer partido de la próxima Copa del Mundo el 12 de junio de 2026, cuando Canadá dispute su encuentro inaugural en el torneo más grande en la historia del fútbol.

El inmueble, ubicado en Toronto, Ontario, tiene capacidad para 45,000 aficionados y fue inaugurado en 2007 con motivo de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

Canadá debutará en Toronto en el Mundial 2026

La selección canadiense jugará el viernes 12 de junio de 2026 ante Italia, Nigeria, Gales o Bosnia como parte del Grupo B. El rival aun es incierto pues depende del repechaje europeo.

Será la primera vez que un estadio canadiense albergue un partido de la Copa Mundial masculina, esto gracias a que Canadá, México y Estados Unidos compartirán la organización del torneo.

El recinto ya cuenta con experiencia en torneos FIFA, ya que fue sede de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2007 y de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2014.

Cómo ver los partidos del Estadio Toronto en el Mundial 2026

Los encuentros disputados en el Estadio Toronto formarán parte de los 104 partidos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Calendario completo del Estadio Toronto en la Copa Mundial 2026

Durante la fase de grupos y los dieciseisavos de final, el estadio albergará seis encuentros oficiales.

Viernes 12 de junio de 2026

Canadá vs. Italia/Nigeria/Gales/Bosnia – Grupo B a las 13:00 MX y 15:00 ET

Miércoles 17 de junio de 2026

Ghana vs. Panamá – Grupo L a las 17:00 MX y 19:00 ET

Sábado 20 de junio de 2026

Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E a las 14:00 MX y 16:00 ET

Martes 23 de junio de 2026

Panamá vs. Croacia – Grupo L a las 17:00 MX y 19:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026

Senegal vs. Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I a las 13:00 MX y 15:00 ET

Jueves 2 de julio de 2026