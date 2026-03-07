    Mundial 2026

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Toronto

    El Estadio Toronto albergará seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Por:
    Daniel Corona
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

    El Estadio Toronto recibirá su primer partido de la próxima Copa del Mundo el 12 de junio de 2026, cuando Canadá dispute su encuentro inaugural en el torneo más grande en la historia del fútbol.

    PUBLICIDAD

    El inmueble, ubicado en Toronto, Ontario, tiene capacidad para 45,000 aficionados y fue inaugurado en 2007 con motivo de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

    Canadá debutará en Toronto en el Mundial 2026

    La selección canadiense jugará el viernes 12 de junio de 2026 ante Italia, Nigeria, Gales o Bosnia como parte del Grupo B. El rival aun es incierto pues depende del repechaje europeo.

    Será la primera vez que un estadio canadiense albergue un partido de la Copa Mundial masculina, esto gracias a que Canadá, México y Estados Unidos compartirán la organización del torneo.

    El recinto ya cuenta con experiencia en torneos FIFA, ya que fue sede de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2007 y de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2014.

    Cómo ver los partidos del Estadio Toronto en el Mundial 2026

    Más sobre Mundial 2026

    Presentan el FIFA Fan Festival de Ciudad de México para el Mundial 2026
    1 mins

    Presentan el FIFA Fan Festival de Ciudad de México para el Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Azteca: Mikel Arriola asegura que Estadio Banorte estará listo para inauguración del Mundial 2026
    2 mins

    Estadio Azteca: Mikel Arriola asegura que Estadio Banorte estará listo para inauguración del Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    IMÁGENES AUTORIZADAS: Así luce el Estadio Banorte a 100 días del Mundial
    1 mins

    IMÁGENES AUTORIZADAS: Así luce el Estadio Banorte a 100 días del Mundial

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Mundial 2026: Activan nuevo plan para el Fan Fest en New York/New Jersey
    2 mins

    Mundial 2026: Activan nuevo plan para el Fan Fest en New York/New Jersey

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Mundial 2026: ¿FIFA quitará partidos al Estadio Banorte? Ivar Sisniega responde a rumores
    2 mins

    Mundial 2026: ¿FIFA quitará partidos al Estadio Banorte? Ivar Sisniega responde a rumores

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    FIFA corre riesgo de perder la sede de Boston para el Mundial 2026
    2 mins

    FIFA corre riesgo de perder la sede de Boston para el Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    ¿Qué partidos de un Mundial se han jugado en el Estadio Banorte?
    2 mins

    ¿Qué partidos de un Mundial se han jugado en el Estadio Banorte?

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Toronto: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
    1 mins

    Estadio Toronto: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Vancouver: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
    1 mins

    Estadio Vancouver: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Seattle: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
    1 mins

    Estadio Seattle: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo

    Los encuentros disputados en el Estadio Toronto formarán parte de los 104 partidos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.

    Si aún no estás suscrito, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

    Consulta más información en https://todoelmundialporvix.com y prepárate para vivir el Mundial 2026 a través de ViX.

    Calendario completo del Estadio Toronto en la Copa Mundial 2026

    Durante la fase de grupos y los dieciseisavos de final, el estadio albergará seis encuentros oficiales.

    PUBLICIDAD
    • Viernes 12 de junio de 2026

    Canadá vs. Italia/Nigeria/Gales/Bosnia – Grupo B a las 13:00 MX y 15:00 ET

    • Miércoles 17 de junio de 2026

    Ghana vs. Panamá – Grupo L a las 17:00 MX y 19:00 ET

    • Sábado 20 de junio de 2026

    Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E a las 14:00 MX y 16:00 ET

    • Martes 23 de junio de 2026

    Panamá vs. Croacia – Grupo L a las 17:00 MX y 19:00 ET

    • Viernes 26 de junio de 2026

    Senegal vs. Irak/Bolivia/Surinam – Grupo I a las 13:00 MX y 15:00 ET

    • Jueves 2 de julio de 2026

    2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Dieciseisavos de final

    Relacionados:
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026Estadios Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX