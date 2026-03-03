Mundial 2026 IMÁGENES AUTORIZADAS: Así luce el Estadio Banorte a 100 días del Mundial TUDN tiene contenido nunca antes visto sobre las remodelaciones al Coloso de Santa Úrsula.

Video Emilio Azcárraga explica los avances del Estadio Banorte

Con IMÁGENES AUTORIZADAS y EXCLUSIVAS, TUDN pudo adentrarse a los avances que lleva el Coloso de Santa Úrsula, con una explicación de las adecuaciones que tiene a poco más de tres semanas para su reapertura.

LAS REMODELACIONES DEL ESTADIO AZTECA A 100 DÍAS DEL MUNDIAL



El Estadio Banorte ha trabajado con cientos de personas para dejarlo a punto para el 28 de marzo en primera instancia y después para la Copa del Mundo que arrancará el 11 de junio con el México vs. Sudáfrica.

Juli Ibáñez, reportero de TUDN, explicó a detalle los cambios que ha sufrido en los últimos meses y que prácticamente lo tienen casi listo para su reinauguración:

Hospitality Zones con 12 mil metros cuadrados con terrazas de primer mundo

Vestidores nuevos con 35 mil metros cuadrados de excavación y trabajos

El pasto del Estadio Banorte es híbrido natural

Nuevas zonas de asientos para los aficionados en tribuna

Capacidad para 85 mil personas

40 kilómetros de fibra óptica y 1,000 puntos de conexión WiFi

300 bocinas nuevas con sonido espectacular

Renovada fachada con 2 mil metros cuadrados de pantallas LED.