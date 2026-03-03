IMÁGENES AUTORIZADAS: Así luce el Estadio Banorte a 100 días del Mundial
TUDN tiene contenido nunca antes visto sobre las remodelaciones al Coloso de Santa Úrsula.
Las remodelaciones en el Estadio Banorte van en tiempo y forma a 100 días del Mundial 2026 y rumbo a su reinaguración para el partido de México vs. Portugal del próximo 28 de marzo.
Con IMÁGENES AUTORIZADAS y EXCLUSIVAS, TUDN pudo adentrarse a los avances que lleva el Coloso de Santa Úrsula, con una explicación de las adecuaciones que tiene a poco más de tres semanas para su reapertura.
LAS REMODELACIONES DEL ESTADIO AZTECA A 100 DÍAS DEL MUNDIAL
El Estadio Banorte ha trabajado con cientos de personas para dejarlo a punto para el 28 de marzo en primera instancia y después para la Copa del Mundo que arrancará el 11 de junio con el México vs. Sudáfrica.
Juli Ibáñez, reportero de TUDN, explicó a detalle los cambios que ha sufrido en los últimos meses y que prácticamente lo tienen casi listo para su reinauguración:
- Hospitality Zones con 12 mil metros cuadrados con terrazas de primer mundo
- Vestidores nuevos con 35 mil metros cuadrados de excavación y trabajos
- El pasto del Estadio Banorte es híbrido natural
- Nuevas zonas de asientos para los aficionados en tribuna
- Capacidad para 85 mil personas
- 40 kilómetros de fibra óptica y 1,000 puntos de conexión WiFi
- 300 bocinas nuevas con sonido espectacular
- Renovada fachada con 2 mil metros cuadrados de pantallas LED.