    IMÁGENES AUTORIZADAS: Así luce el Estadio Banorte a 100 días del Mundial

    TUDN tiene contenido nunca antes visto sobre las remodelaciones al Coloso de Santa Úrsula.

    Por:Antonio Quiroga
    Video Emilio Azcárraga explica los avances del Estadio Banorte

    Las remodelaciones en el Estadio Banorte van en tiempo y forma a 100 días del Mundial 2026 y rumbo a su reinaguración para el partido de México vs. Portugal del próximo 28 de marzo.

    Con IMÁGENES AUTORIZADAS y EXCLUSIVAS, TUDN pudo adentrarse a los avances que lleva el Coloso de Santa Úrsula, con una explicación de las adecuaciones que tiene a poco más de tres semanas para su reapertura.

    LAS REMODELACIONES DEL ESTADIO AZTECA A 100 DÍAS DEL MUNDIAL


    El Estadio Banorte ha trabajado con cientos de personas para dejarlo a punto para el 28 de marzo en primera instancia y después para la Copa del Mundo que arrancará el 11 de junio con el México vs. Sudáfrica.

    Juli Ibáñez, reportero de TUDN, explicó a detalle los cambios que ha sufrido en los últimos meses y que prácticamente lo tienen casi listo para su reinauguración:

    • Hospitality Zones con 12 mil metros cuadrados con terrazas de primer mundo
    • Vestidores nuevos con 35 mil metros cuadrados de excavación y trabajos
    • El pasto del Estadio Banorte es híbrido natural
    • Nuevas zonas de asientos para los aficionados en tribuna
    • Capacidad para 85 mil personas
    • 40 kilómetros de fibra óptica y 1,000 puntos de conexión WiFi
    • 300 bocinas nuevas con sonido espectacular
    • Renovada fachada con 2 mil metros cuadrados de pantallas LED.
