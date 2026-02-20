Mundial 2026 Mundial 2026: Activan nuevo plan para el Fan Fest en New York/New Jersey La recién gobernadora electa de New Jersey generó una iniciativa para apoyar a pequeñas comunidades durante la Copa del Mundo de la FIFA.

Video Mundial 2026: Modifican plan de Fan Fest en New York/New Jersey

A poco más de tres meses del inicio del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, parte de la logística para el magno evento futbolístico parece modificarse, por lo menos en lo que respecta al Fan Fest que se realizará en New York/New Jersey.

De acuerdo a varios reportes de medios locales en Estados Unidos, la recién electa gobernadora de New Jersey, Mikie Sherrill, decidió cancelar el Fan Fest que se tenía planead organizar en el Liberty State Park, a cerca de 24 kilómetros del MetLife Stadium, sede de la Final de la Copa del Mundo este año.

El Fan Fest es un lugar acondicionado para albergar a miles de aficionados que se reúnen durante el Mundial para compartirlo de manera amena con locales de comida y pantallas gigantes durante los partidos.

La decisión del lugar estuvo impulsada por la esposa del gobernador anterior, Tammy Murphy, en 2025, pero que ahora Sherrill decidió descentralizar el Fan Fest y lanzar una iniciativa de 5 millones de dólares para financiar iniciativas comunitarias y llegue a mayor número de seguidores.

Entre esas iniciativas se encuentra una zona en el Cento Nacional de Tenis Billie Jean King en Queens y otra en el Rockefeller Center en Manhattan. “Nueva Jersey es el corazón palpitante de la Copa Mundial de 2026, y esta iniciativa garantiza que todos los habitantes de Nueva Jersey, sin importar dónde vivan, puedan formar parte de este momento único en una generación”, dijo la actual gobernadora en un comunicado.

Estos son los ocho partidos que se disputarán en New York/New Jersey para el Mundial 2026:

FASE DE GRUPOS

Sábado, 13 de junio 2026

Brasil vs. Marruecos, Grupo C, 16:00 H Centro de México, 6pm ET

Martes, 16 de junio 2026

Francia vs. Senegal, Grupo I, 13:00 H Centro de México, 3pm ET

Lunes, 22 de junio 2026

Noruega vs. Senegal, Grupo I, 18:00 H Centro de México, 8pm ET

Jueves, 25 de junio 2026

Ecuador vs. Alemania, Grupo E, 14:00 H Centro de México, 4pm ET

Sábado,27 de junio 2026

Panamá vs. Inglaterra, Grupo L, 15:00 H Centro de México, 5pm ET

DIECISEISAVOS DE FINAL

Martes, 30 de junio 2026

Partido 77: 1I vs. 3CDFGH, 15:00 H Centro de México, 5pm ET

OCTAVOS DE FINAL

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 91: G76 vs. G78 14:00 H Centro de México, 4pm ET

GRAN FINAL DEL MUNDIAL 2026 DE LA FIFA