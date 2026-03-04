    Mundial 2026

    Presentan el FIFA Fan Festival de Ciudad de México para el Mundial 2026

    Host City Ciudad de México dio a conocer los detalles del FIFA Fan Festival que estará ubicado en el Zócalo.

    Por:Kevin R. Yu
    A 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 26, Host City Ciudad de México presentó el FIFA Fan Festival de la Ciudad de México que estará ubicado en el emblemático Zócalo capitalino a partir del próximo jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio.

    El FIFA Fan Festival recibirá cerca de 2 millones 200 mil aficionados, tanto nacionales como extranjeros, para ver todos los partidos de la Copa del Mundo de forma gratuita.

    Para los días de juego de la Selección Mexicana se esperan 100 mil personas en el Zócalo.

    ¿Cómo será el FIFA Fan Festival de la Ciudad de México?

    El FIFA Fan Festival contará con una mega pantalla LED de 510 metros cuadrados, la cual será más grande de todos los FIFA Fan Festival de los tres países anfitriones, además de tener un sistema de audio de la más alta calidad.

    El FIFA Fan Festival también contará con zonas de activación y juegos interactivos, así como presentaciones de espectáculos en vivo y una gran oferta gastronómica.

    Habrá conciertos antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 26

    Además, Host City Ciudad de México también anunció el proyecto “México Vibra” que consiste en un par de conciertos que se realizarán el 9 y 10 de junio en el Auditorio Nacional que servirán como antesala del partido de inauguración del Mundial.

    En los conciertos participarán artistas como Alejandro Fernández, Carín León, Lucero, Emmanuel, Mijares, Banda El Recodo, Carla Morrison y Timbiriche, entre otros.

