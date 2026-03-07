    Mundial 2026

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Vancouver

    El Estadio BC Place Vancouver albergará siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Por:
    Daniel Corona
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

    Vancouver será una de las dos sedes canadienses del torneo y recibirá siete de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, edición que contará con 48 selecciones en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

    PUBLICIDAD

    El Estadio BC Place Vancouver, ubicado en Vancouver, British Columbia, tiene capacidad para 54,000 espectadores y fue inaugurado en 1983.

    Canadá jugará en Vancouver durante la fase de grupos

    El combinado canadiense disputará su segundo y tercer partido de la fase de grupos en esta sede, el jueves 18 de junio y el miércoles 24 de junio de 2026.

    El inmueble albergará cinco encuentros de fase de grupos, además de un partido de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.

    BC Place ya fue escenario de un evento relevante de FIFA, como la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015, en la que Estados Unidos venció 5-2 a Japón.

    Cómo seguir los partidos de Vancouver en el Mundial 2026 por ViX

    Los siete encuentros que se disputarán en el Estadio BC Place Vancouver podrás verlos en ViX.

    Más sobre Mundial 2026

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Toronto
    2 mins

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Toronto

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Presentan el FIFA Fan Festival de Ciudad de México para el Mundial 2026
    1 mins

    Presentan el FIFA Fan Festival de Ciudad de México para el Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Azteca: Mikel Arriola asegura que Estadio Banorte estará listo para inauguración del Mundial 2026
    2 mins

    Estadio Azteca: Mikel Arriola asegura que Estadio Banorte estará listo para inauguración del Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    IMÁGENES AUTORIZADAS: Así luce el Estadio Banorte a 100 días del Mundial
    1 mins

    IMÁGENES AUTORIZADAS: Así luce el Estadio Banorte a 100 días del Mundial

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Mundial 2026: Activan nuevo plan para el Fan Fest en New York/New Jersey
    2 mins

    Mundial 2026: Activan nuevo plan para el Fan Fest en New York/New Jersey

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Mundial 2026: ¿FIFA quitará partidos al Estadio Banorte? Ivar Sisniega responde a rumores
    2 mins

    Mundial 2026: ¿FIFA quitará partidos al Estadio Banorte? Ivar Sisniega responde a rumores

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    FIFA corre riesgo de perder la sede de Boston para el Mundial 2026
    2 mins

    FIFA corre riesgo de perder la sede de Boston para el Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    ¿Qué partidos de un Mundial se han jugado en el Estadio Banorte?
    2 mins

    ¿Qué partidos de un Mundial se han jugado en el Estadio Banorte?

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Toronto: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
    1 mins

    Estadio Toronto: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Vancouver: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió
    1 mins

    Estadio Vancouver: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo

    Si ya eres suscriptor d e ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.

    En caso de no contar con suscripción, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y después activar el Pase Mundial 2026.

    Consulta todos los detalles en https://todoelmundialporvix.com y prepárate para vivir la Copa Mundial 2026.

    Calendario completo en el Estadio BC Place Vancouver

    • Sábado 13 de junio de 2026

    Australia vs. Kosovo/Rumania/Eslovaquia/Turquía – Grupo D a las 22:00 MX y 24:00ET

    • Jueves 18 de junio de 2026
    PUBLICIDAD

    Canadá vs. Catar – Grupo B a las 16:00 MX y 18:00 ET

    • Domingo 21 de junio de 2026

    Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G

    • Miércoles 24 de junio de 2026 a las 19:00 MX y 21:00 ET

    Suiza vs. Canadá – Grupo B a las 13:00 MX y 15:00 ET

    • Viernes 26 de junio de 2026

    Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G a las 21:00 MX y 23:00 ET

    • Jueves 2 de julio de 2026

    1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Dieciseisavos de final

    • Martes 7 de julio de 2026

    Ganador Partido 85 vs. Ganador Partido 87 – Octavos de final

    Relacionados:
    Mundial 2026Estadios Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX