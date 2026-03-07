Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Vancouver
El Estadio BC Place Vancouver albergará siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Vancouver será una de las dos sedes canadienses del torneo y recibirá siete de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, edición que contará con 48 selecciones en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.
El Estadio BC Place Vancouver, ubicado en Vancouver, British Columbia, tiene capacidad para 54,000 espectadores y fue inaugurado en 1983.
Canadá jugará en Vancouver durante la fase de grupos
El combinado canadiense disputará su segundo y tercer partido de la fase de grupos en esta sede, el jueves 18 de junio y el miércoles 24 de junio de 2026.
El inmueble albergará cinco encuentros de fase de grupos, además de un partido de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.
BC Place ya fue escenario de un evento relevante de FIFA, como la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2015, en la que Estados Unidos venció 5-2 a Japón.
Cómo seguir los partidos de Vancouver en el Mundial 2026 por ViX
Los siete encuentros que se disputarán en el Estadio BC Place Vancouver podrás verlos en ViX.
Si ya eres suscriptor d e ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.
En caso de no contar con suscripción, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y después activar el Pase Mundial 2026.
Consulta todos los detalles en https://todoelmundialporvix.com y prepárate para vivir la Copa Mundial 2026.
Calendario completo en el Estadio BC Place Vancouver
- Sábado 13 de junio de 2026
Australia vs. Kosovo/Rumania/Eslovaquia/Turquía – Grupo D a las 22:00 MX y 24:00ET
- Jueves 18 de junio de 2026
Canadá vs. Catar – Grupo B a las 16:00 MX y 18:00 ET
- Domingo 21 de junio de 2026
Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G
- Miércoles 24 de junio de 2026 a las 19:00 MX y 21:00 ET
Suiza vs. Canadá – Grupo B a las 13:00 MX y 15:00 ET
- Viernes 26 de junio de 2026
Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G a las 21:00 MX y 23:00 ET
- Jueves 2 de julio de 2026
1º Grupo B vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Dieciseisavos de final
- Martes 7 de julio de 2026
Ganador Partido 85 vs. Ganador Partido 87 – Octavos de final