    Mundial 2026

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Ciudad de México

    El Estadio Ciudad de México será sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Por:
    Daniel Corona
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

    México inaugurará la Copa Mundial de la FIFA 2026 el jueves 11 de junio en el Estadio Banorte ( Estadio Azteca ) que se convertirá en el primer estadio en la historia en albergar tres partidos inaugurales del torneo.

    El inmueble, ubicado en Tlalpan, Ciudad de México, tiene capacidad para 83 mil espectadores y fue inaugurado en 1966.

    PUBLICIDAD

    El Estadio Banorte hará historia en el Mundial 2026

    El recinto ya fue sede de los partidos inaugurales y las finales de las Copas Mundiales de 1970 y 1986.

    Más sobre Mundial 2026

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Guadalajara
    1 mins

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Guadalajara

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Vancouver
    2 mins

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Vancouver

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Toronto
    2 mins

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Toronto

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Presentan el FIFA Fan Festival de Ciudad de México para el Mundial 2026
    1 mins

    Presentan el FIFA Fan Festival de Ciudad de México para el Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Azteca: Mikel Arriola asegura que Estadio Banorte estará listo para inauguración del Mundial 2026
    2 mins

    Estadio Azteca: Mikel Arriola asegura que Estadio Banorte estará listo para inauguración del Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    IMÁGENES AUTORIZADAS: Así luce el Estadio Banorte a 100 días del Mundial
    1 mins

    IMÁGENES AUTORIZADAS: Así luce el Estadio Banorte a 100 días del Mundial

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Mundial 2026: Activan nuevo plan para el Fan Fest en New York/New Jersey
    2 mins

    Mundial 2026: Activan nuevo plan para el Fan Fest en New York/New Jersey

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Mundial 2026: ¿FIFA quitará partidos al Estadio Banorte? Ivar Sisniega responde a rumores
    2 mins

    Mundial 2026: ¿FIFA quitará partidos al Estadio Banorte? Ivar Sisniega responde a rumores

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    FIFA corre riesgo de perder la sede de Boston para el Mundial 2026
    2 mins

    FIFA corre riesgo de perder la sede de Boston para el Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    ¿Qué partidos de un Mundial se han jugado en el Estadio Banorte?
    2 mins

    ¿Qué partidos de un Mundial se han jugado en el Estadio Banorte?

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo

    En esta edición, México disputará dos de sus tres partidos de fase de grupos en este estadio, el primero y el tercero del Grupo A.

    Además de ser casa de la Selección Mexicana, alberga al Club América de Ciudad de México.

    Cómo ver los partidos del Estadio Banorte

    Los encuentros que se disputarán en esta sede capitalina forman parte de los 104 partidos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.

    Si aún no estás suscrito, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

    Consulta más información en https://todoelmundialporvix.com y prepárate para vivir el Mundial 2026 a través de ViX.

    Calendario completo en el Estadio Banorte

    Jueves 11 de junio de 2026 - Inauguración
    México vs. Sudáfrica – Grupo A a las 13:00 MX y 15:00 ET

    Miércoles 17 de junio de 2026
    Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K a las 20:00 MX y 22:00 ET

    Miércoles 24 de junio de 2026
    Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs. México – Grupo A a las 19:00 MX y 21:00 ET

    Martes 30 de junio de 2026
    1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Dieciseisavos de final

    Domingo 5 de julio de 2026
    Ganador Partido 79 vs. Ganador Partido 80- Octavos de final

    Relacionados:
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026Estadios Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX