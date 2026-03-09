Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Ciudad de México El Estadio Ciudad de México será sede del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

México inaugurará la Copa Mundial de la FIFA 2026 el jueves 11 de junio en el Estadio Banorte ( Estadio Azteca ) que se convertirá en el primer estadio en la historia en albergar tres partidos inaugurales del torneo.

El inmueble, ubicado en Tlalpan, Ciudad de México, tiene capacidad para 83 mil espectadores y fue inaugurado en 1966.

El Estadio Banorte hará historia en el Mundial 2026

El recinto ya fue sede de los partidos inaugurales y las finales de las Copas Mundiales de 1970 y 1986.

En esta edición, México disputará dos de sus tres partidos de fase de grupos en este estadio, el primero y el tercero del Grupo A.

Además de ser casa de la Selección Mexicana, alberga al Club América de Ciudad de México.

Cómo ver los partidos del Estadio Banorte

Los encuentros que se disputarán en esta sede capitalina forman parte de los 104 partidos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Calendario completo en el Estadio Banorte

Jueves 11 de junio de 2026 - Inauguración

México vs. Sudáfrica – Grupo A a las 13:00 MX y 15:00 ET

Miércoles 17 de junio de 2026

Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K a las 20:00 MX y 22:00 ET

Miércoles 24 de junio de 2026

Dinamarca/Macedonia/República Checa/Irlanda vs. México – Grupo A a las 19:00 MX y 21:00 ET

Martes 30 de junio de 2026

1º Grupo A vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Dieciseisavos de final