Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Guadalajara El Estadio Guadalajara será sede de cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluido el segundo encuentro de la Selección Mexicana.

¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026!

Guadalajara formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del torneo más grande en la historia del fútbol, que contará con 48 selecciones y 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos.

El Estadio Guadalajara ( conocido regularmente como Estadio Akron) ubicado en Zapopan, Jalisco, tiene capacidad para 48,000 espectadores y fue inaugurado en 2010.

México jugará en Guadalajara durante la fase de grupos

La Selección Mexicana disputará su segundo partido del Grupo A el jueves 18 de junio de 2026 ante República de Corea en esta sede.

El inmueble albergará en total cuatro encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026

Durante la temporada regular es casa de las Chivas de Guadalajara y ha sido escenario de competencias internacionales como la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2011 y los Juegos Panamericanos de ese mismo año.

Cómo ver los partidos que se jugarán en Guadalajara

Los cuatro encuentros que se disputarán en el Estadio Guadalajara formarán parte de los 104 partidos oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.

Si aún no estás suscrito, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

Consulta más información en https://todoelmundialporvix.com y prepárate para vivir el Mundial 2026 a través de ViX.

Calendario completo en el Estadio Guadalajara

Jueves 11 de junio de 2026

República de Corea vs. República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda – Grupo A a las 20:00 MX y 22:00 ET

Jueves 18 de junio de 2026

México vs. República de Corea – Grupo A a las 19:00 MX y 21:00 ET

Martes 23 de junio de 2026

Colombia vs. Congo/Jamaica/Nueva Caledonia – Grupo K a las 20:00 MX y 22:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026