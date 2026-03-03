Estadio Azteca: Mikel Arriola asegura que Estadio Banorte estará listo para inauguración del Mundial 2026
El presidente de la Liga MX confía en la seguridad para los juegos amistosos, repechaje y del Mundial.
A 100 días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, confía plenamente en que el Estadio Banorte quedará listo para su inauguración.
En declaraciones exclusivas para David Faitelson en Faitelson sin censura, de TUDN, Mikel Arriola detalló la complejidad de la renovación del estadio y destacó los elogios que ha despertado por parte de la comisión de FIFA que sigue de cerca el proceso.
"Sí, a ver, yo creo que este tipo de obras son macro, son muy sensibles al número de trabajadores y a mi entender hay tres turnos de 1,400 (trabajadores), entonces lo que he oído es que va a ser la mejor cancha del Mundial, dicho por gente de FIFA que ya vino a verlo.
"Entonces, yo creo que todos en positivo, el estadio ha sufrido una transformación donde, hablando de obras, cuántos años llevábamos sin ver una obra de recuperación inteligente de todo el estadio".
El mandamás de la Liga MX agregó que si todo sale bien, el Estadio Banorte podría albergar hasta tres equipos de la Primera División de México a partir del próximo torneo.
"Habíamos visto construcciones de alguna zona de palcos, habíamos visto restaurantes, pero esto fue un proyecto inteligente, concentrador en beneficio de los aficionados y que vamos a tener a partir del siguiente torneo de la liga, si todo sale bien, al Atlante, a Cruz Azul y América".
ARRIOLA GARANTIZA MAYOR SEGURIDAD PARA EL MUNDIAL 2026
Sobre el tema de seguridad en los estadios de cara a los partidos de repechaje y del Mundial 2026, Mikel Arriola se mostró tranquilo por las nuevas medidas que se tomarán durante el torneo en las tres sedes en México.
"El antes y el después de ese domingo en el neto es mucho mejor el después por el mensaje que manda el Estado mexicano. Nos amanecimos el martes con dos declaraciones muy relevantes; una de la presidenta de la República, en el sentido que todas las condiciones para efectos de jugar el repechaje y el Mundial estaban dadas para nuestro país.
"Después el presidente Infantino, en resonancia a esa declaración, lo que hace es una descripción muy clara primero de por qué escogieron a México y después que el Mundial en México no tiene ningún riesgo para la organización de FIFA.
"Nos hemos vuelto especialistas porque tenemos cientos de partidos al año, ahora hubo un reforzamiento de las fuerzas federales, lo que veo es que será permanente porque ya un general encargado ya de la seguridad del Mundial. Es algo que me ocupa todo el tiempo porque lo más importante en un partido de futbol es la seguridad del aficionado y tenemos un gran ensayo ahora en el repechaje y el 28 de marzo contra Portugal".