Mundial 2026 Estadio Azteca: Mikel Arriola asegura que Estadio Banorte estará listo para inauguración del Mundial 2026 El presidente de la Liga MX confía en la seguridad para los juegos amistosos, repechaje y del Mundial.

Video ¿Estará a tiempo el Estadio Banorte? Mikel Arriola responde

En declaraciones exclusivas para David Faitelson en Faitelson sin censura, de TUDN, Mikel Arriola detalló la complejidad de la renovación del estadio y destacó los elogios que ha despertado por parte de la comisión de FIFA que sigue de cerca el proceso.

"Sí, a ver, yo creo que este tipo de obras son macro, son muy sensibles al número de trabajadores y a mi entender hay tres turnos de 1,400 (trabajadores), entonces lo que he oído es que va a ser la mejor cancha del Mundial, dicho por gente de FIFA que ya vino a verlo.

"Entonces, yo creo que todos en positivo, el estadio ha sufrido una transformación donde, hablando de obras, cuántos años llevábamos sin ver una obra de recuperación inteligente de todo el estadio".

El mandamás de la Liga MX agregó que si todo sale bien, el Estadio Banorte podría albergar hasta tres equipos de la Primera División de México a partir del próximo torneo.

"Habíamos visto construcciones de alguna zona de palcos, habíamos visto restaurantes, pero esto fue un proyecto inteligente, concentrador en beneficio de los aficionados y que vamos a tener a partir del siguiente torneo de la liga, si todo sale bien, al Atlante, a Cruz Azul y América".

Video Mikel Arriola toca un tema sensible, ¿será un Mundial seguro?

ARRIOLA GARANTIZA MAYOR SEGURIDAD PARA EL MUNDIAL 2026

Sobre el tema de seguridad en los estadios de cara a los partidos de repechaje y del Mundial 2026, Mikel Arriola se mostró tranquilo por las nuevas medidas que se tomarán durante el torneo en las tres sedes en México.

"El antes y el después de ese domingo en el neto es mucho mejor el después por el mensaje que manda el Estado mexicano. Nos amanecimos el martes con dos declaraciones muy relevantes; una de la presidenta de la República, en el sentido que todas las condiciones para efectos de jugar el repechaje y el Mundial estaban dadas para nuestro país.

"Después el presidente Infantino, en resonancia a esa declaración, lo que hace es una descripción muy clara primero de por qué escogieron a México y después que el Mundial en México no tiene ningún riesgo para la organización de FIFA.