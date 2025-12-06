¿Cuántos y cuáles son los partidos que se jugarán en Estados Unidos en el Mundial 2026?
Estados Unidos es el país de las tres sedes del Mundial 2026 que albergará más partidos del torneo con incluso más de la mitad.
Estados Unidos es una de las sedes principales del Mundial 2026, en el que Canadá y México son coanfitriones y que se llevan un menor número de encuentros en sus territorio de los 104 que se disputarán en una edición inédita tanto por el número de países que albergarán el evento como el número de participantes.
Desde Corea/Japón 2002 no había otro Mundial en el que más de un país acogiera los partidos, esta vez son tres naciones las que tendrán la máxima fiesta del futbol y con un total de 48 selecciones participantes.
Estados Unidos tendrá por segunda ocasión una Copa del Mundo de la FIFA, esta vez es compartida, pero contará con la mayor cantidad de encuentros además de la Final, la cual se realizará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.
¿CUÁNTOS Y CUÁLES SON LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 QUE SE JUGARÁN EN ESTADOS UNIDOS?
La Unión Americana tendrá un total de 78 partidos para la Copa Mundial 2026, la mayor cantidad de los tres países sedes e incluido el juego que mayor expectativas genera, la Final.
La pelota comenzará a rodar en territorio estadounidense desde el segundo día de iniciado el Mundial 2026 el viernes 12 de junio y en una de las ciudades con mayor cantidad de latinos, Los Angeles, California.
Estos son los partidos que Estados Unidos albergará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
FASE DE GRUPOS
Viernes, 12 de junio 2026
- Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D - 9 pm ET | 7 pm Centro de México - Los Angeles Stadium
Sábado, 13 de junio 2026
- Brasil vs. Marruecos – Grupo C - 6 pm ET | 4 pm Centro de México - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- Haití vs. Escocia – Grupo C - 9 pm ET | 7 pm Centro de México - Boston Stadium
- Catar vs. Suiza – Grupo B - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - San Francisco Bay Area Stadium
Domingo, 14 de junio 2026
- Alemania vs. Curazao – Grupo E - 1 pm ET | 11 am Centro de México - Houston Stadium
- Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E - 7 pm ET | 5 pm Centro de México - Philadelphia Stadium
- Países Bajos vs. Japón – Grupo F - 4 pm ET | 2 pm Centro de México - Dallas Stadium
Lunes, 15 de junio 2026
- España vs. Cabo Verde – Grupo H - 12 pm ET | 10 am Centro de México - Atlanta Stadium
- Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H - 6 pm ET | 4 pm Centro de México - Miami Stadium
- Bélgica vs. Egipto – Grupo G - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - Seattle Stadium
- Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G - 9 pm ET | 7 pm Centro de México - Los Angeles Stadium
Martes, 16 de junio 2026
- Francia vs. Senegal – Grupo I - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - New York New Jersey Stadium
- Repechaje Intercontinental 2 vs. Noruega – Grupo I - 6 pm ET | 4 pm Centro de México - Boston Stadium
- Argentina vs. Argelia – Grupo J - 9 pm ET | 7 pm Centro de México - Kansas City Stadium
- Austria vs. Jordania – Grupo J - 12 am ET | 10 pm Centro de México - San Francisco Bay Area Stadium
Miércoles, 17 de junio 2026
- Inglaterra vs. Croacia – Grupo L - 4 pm ET | 2 pm Centro de México - Dallas Stadium
- Portugal vs. Repechaje Intercontinental 1 – Grupo K - 1 pm ET | 11 am Centro de México - Houston Stadium
Jueves, 18 de junio 2026
- Repechaje UEFA D vs. Sudáfrica – Grupo A - 12 pm ET | 10 am Centro de México - Atlanta Stadium
- Suiza vs. Repechaje UEFA A – Grupo B - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - Los Angeles Stadium
Viernes, 19 de junio 2026
- Brasil vs. Haití – Grupo C - 9 pm ET | 7 pm Centro de México - Philadelphia Stadium
- Escocia vs. Marruecos – Grupo C - 6 pm ET | 4 pm Centro de México - Boston Stadium
- Repechaje UEFA C vs. Paraguay – Grupo D - 12 am ET | 10 pm Centro de México - San Francisco Bay Area Stadium
- Estados Unidos vs. Australia – Grupo D - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - Seattle Stadium
Sábado, 20 de junio 2026
- Ecuador vs. Curazao – Grupo E - 8 pm ET | 6 pm Centro de México - Kansas City Stadium
- Países Bajos vs. Repechaje UEFA B – Grupo F - 1 pm ET | 11 am Centro de México - Houston Stadium
Domingo, 21 de junio 2026
- España vs. Arabia Saudita – Grupo H - 12 pm ET | 10 am Centro de México - Atlanta Stadium
- Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H - 6 pm ET | 4 pm Centro de México - Miami Stadium
- Bélgica vs. Irán – Grupo G - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - Los Angeles Stadium
Lunes, 22 de junio 2026
- Francia vs. Repechaje Intercontinental – Grupo I - 5 pm ET | 3 pm Centro de México - Philadelphia Stadium
- Noruega vs. Senegal – Grupo I - 8 pm ET | 6 pm Centro de México - Nueva York Nueva Jersey Stadium
- Argentina vs. Austria – Grupo J - 1 pm ET | 11 am Centro de México - Dallas Stadium
- Jordania vs. Argelia – Grupo J - 11 pm ET | 9 pm Centro de México - San Francisco Bay Area Stadium
Martes, 23 de junio 2026
- Inglaterra vs. Ghana – Grupo L - 4 pm ET | 2 pm Centro de México - Boston Stadium
- Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K - 1 pm ET | 11 am Centro de México - Houston Stadium
Miércoles, 24 de junio 2026
- Escocia vs. Brasil – Grupo C - 6 pm ET | 4 pm Centro de México - Miami Stadium
- Marruecos vs. Haití – Grupo C - 6 pm ET | 4 pm Centro de México - Atlanta Stadium
- Repechaje UEFA A vs. Catar – Grupo B - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - Seattle Stadium
Jueves, 25 de junio 2026
- Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - 4 pm ET | 2 pm Centro de México - Philadelphia Stadium
- Ecuador vs. Alemania – Grupo E - 4 pm ET | 2 pm Centro de México - New York New Jersey Stadium
- Japón vs. Repechaje UEFA B – Grupo F - 7 pm ET | 5 pm Centro de México - Dallas Stadium
- Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - 7 pm ET | 5 pm Centro de México - Kansas City Stadium
- Repechaje UEFA C vs. Estados Unidos – Grupo D - 10 pm ET | 8 pm Centro de México - Los Angeles Stadium
- Paraguay vs. Australia – Grupo D - 10 pm ET | 8 pm Centro de México - San Francisco Bay Area Stadium
Viernes, 26 de junio 2026
- Noruega vs. Francia – Grupo I - 3 pm ET | 1 pm Centro de México - Boston Stadium
- Egipto vs. Irán – Grupo G - 11 pm ET | 9 pm Centro de México - Seattle Stadium
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H - 8 pm ET | 6 pm Centro de México - Houston Stadium
Sábado, 27 de junio 2026
- Panamá vs. Inglaterra – Grupo L - 5 pm ET | 3 pm Centro de México - New York New Jersey Stadium
- Croacia vs. Ghana – Grupo L - 5 pm ET | 3 pm Centro de México - Philadelphia Stadium
- Argelia vs. Austria – Grupo J - 10 pm ET | 8 pm Centro de México - Kansas City Stadium
- Jordania vs. Argentina – Grupo J - 10 pm ET | 8 pm Centro de México - Dallas Stadium
- Colombia vs. Portugal – Grupo K - 7:30 pm ET | 5:30 pm Centro de México - Miami Stadium
- Repechaje Intercontinentl 1 vs. Uzbekistán – Grupo K - 7:30 pm ET | 5:30 pm Centro de México - Atlanta Stadium
DIECISEISAVOS DE FINAL
Domingo, 28 de junio 2026
- Partido 73 – 2º Grupo A vs. 2º Grupo B - Los Angeles Stadium
Lunes, 29 de junio 2026
- Partido 74 – 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium
- Partido 76 – 1º Grupo E vs. 2º Grupo F - Houston Stadium
Martes, 30 de junio 2026
- Partido 77 – 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium
- Partido 78 – 2º Grupo E vs. 2º Grupo I - Dallas Stadium
Miércoles, 1 de julio 2026
- Partido 80 – 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium
- Partido 81 – 1º Grupo D vs. 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium
- Partido 82 – 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium
Jueves, 2 de julio 2026
- Partido 84 – 1º Grupo H vs. 2º Grupo J - Los Angeles Stadium
Viernes, 3 de julio 2026
- Partido 86 – 1º Grupo J vs. 2º Grupo H - Miami Stadium
- Partido 87 – 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium
- Partido 88 – 2º Grupo D vs. 2º Grupo G - Dallas Stadium
Sábado, 4 de julio 2026
- Partido 89 – Ganador partido 74 vs. Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium
- Partido 90 – Ganador partido 73 vs. Ganador partido 75 - Houston Stadium
Domingo, 5 de julio 2026
- Partido 91 – Ganador partido 76 vs. Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium
Lunes, 6 de julio 2026
- Partido 93 – Ganador partido 83 vs. Ganador partido 84 - Dallas Stadium
- Partido 94 – Ganador partido 81 vs. Ganador partido 82 - Seattle Stadium
Martes, 7 de julio 2026
- Partido 95 – Ganador partido 86 vs. Ganador partido 88 - Atlanta Stadium
CUARTOS DE FINAL
Jueves, 9 de julio 2026
- Partido 97 – Ganador partido 89 vs. Ganador partido 90 - Boston Stadium
Viernes, 10 de julio 2026
- Partido 98 – Ganador partido 93 vs. Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium
Sábado, 11 de julio 2026
- Partido 99 – Ganador partido 91 vs. Ganador partido 92 - Miami Stadium
- Partido 100 – Ganador partido 95 vs. Ganador partido 96 - Kansas City Stadium
SEMIFINALES
Martes, 14 de julio 2026
- Partido 101 – Ganador partido 97 vs. Ganador partido 98 - Dallas Stadium
Miércoles, 15 de julio 2026
- Partido 102 – Ganador partido 99 vs. Ganador partido 100 - Atlanta Stadium
TERCER LUGAR
Sábado, 18 de julio 2026
- Partido 103 – Perdedor partido 101 vs. Perdedor partido 102 - Miami Stadium
FINAL
Domingo, 19 de julio 2026
- Partido 104 – Ganador partido 101 vs. Ganador partido 102 - Nueva York Nueva Jersey Stadium