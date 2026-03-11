    Mundial 2026

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Boston

    El Estadio Boston será sede de siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Por:
    Daniel Corona
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

    Boston formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del torneo más grande en la historia del fútbol en Canadá, México y Estados Unidos.

    El Estadio Boston , ubicado en Foxborough, Massachusetts, tiene capacidad para 65,000 espectadores y fue inaugurado en 2002.

    PUBLICIDAD

    Boston recibirá fase de grupos y eliminatoriasLa sede estadounidense albergará cinco encuentros de la fase de grupos, además de un partido de dieciseisavos de final y el primer compromiso de cuartos de final del torneo.

    El duelo de cuartos se disputará el jueves 9 de julio de 2026.

    El inmueble es casa del New England Revolution de la MLS y de los New England Patriots de la NFL, y ha sido sede de torneos internacionales como la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003 y la Copa América Centenario.

    Calendario completo en el Estadio Boston

    • Sábado 13 de junio de 2026

    Haití vs. Escocia – Grupo C a las 19:00 hrs

    Más sobre Mundial 2026

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Atlanta
    2 mins

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Atlanta

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Monterrey
    1 mins

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Monterrey

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Ciudad de México
    1 mins

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Ciudad de México

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Guadalajara
    1 mins

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Guadalajara

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Vancouver
    2 mins

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Vancouver

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Toronto
    2 mins

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Toronto

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Presentan el FIFA Fan Festival de Ciudad de México para el Mundial 2026
    1 mins

    Presentan el FIFA Fan Festival de Ciudad de México para el Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Estadio Azteca: Mikel Arriola asegura que Estadio Banorte estará listo para inauguración del Mundial 2026
    2 mins

    Estadio Azteca: Mikel Arriola asegura que Estadio Banorte estará listo para inauguración del Mundial 2026

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    IMÁGENES AUTORIZADAS: Así luce el Estadio Banorte a 100 días del Mundial
    1 mins

    IMÁGENES AUTORIZADAS: Así luce el Estadio Banorte a 100 días del Mundial

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    Mundial 2026: Activan nuevo plan para el Fan Fest en New York/New Jersey
    2 mins

    Mundial 2026: Activan nuevo plan para el Fan Fest en New York/New Jersey

    Mundial 2026 | Estadios y sedes de la Copa del Mundo
    • Jueves 16 de junio de 2026

    Irak/Bolivia/Surinam vs. Noruega – Grupo I a las 16:00 hrs

    • Viernes 19 de junio de 2026

    Escocia vs. Marruecos – Grupo C a las 16:00 hrs

    • Martes 23 de junio de 2026

    Inglaterra vs. Ghana – Grupo L a las 14:00 hrs

    • Viernes 26 de junio de 2026

    Noruega vs. Francia – Grupo I

    • Lunes 29 de junio de 2026

    1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Dieciseisavos de final

    PUBLICIDAD
    • Jueves 9 de julio de 2026

    Ganador Partido 89 vs. Ganador Partido 90 – Cuartos de final

    Cómo ver los partidos que se jugarán en Boston

    Los siete encuentros que se disputarán en el Estadio Boston forman parte del calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.

    Si aún no estás suscrito, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

    Consulta más información en https://todoelmundialporvix.com y prepárate para seguir el Mundial 2026 a través de ViX.

    Relacionados:
    Mundial 2026Sedes Mundial 2026Estadios Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Un hombre por semana
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX