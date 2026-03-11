Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Boston El Estadio Boston será sede de siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

Boston formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del torneo más grande en la historia del fútbol en Canadá, México y Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Boston recibirá fase de grupos y eliminatoriasLa sede estadounidense albergará cinco encuentros de la fase de grupos, además de un partido de dieciseisavos de final y el primer compromiso de cuartos de final del torneo.

El duelo de cuartos se disputará el jueves 9 de julio de 2026.

El inmueble es casa del New England Revolution de la MLS y de los New England Patriots de la NFL, y ha sido sede de torneos internacionales como la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003 y la Copa América Centenario.

Calendario completo en el Estadio Boston

Sábado 13 de junio de 2026

Haití vs. Escocia – Grupo C a las 19:00 hrs

Jueves 16 de junio de 2026

Irak/Bolivia/Surinam vs. Noruega – Grupo I a las 16:00 hrs

Viernes 19 de junio de 2026

Escocia vs. Marruecos – Grupo C a las 16:00 hrs

Martes 23 de junio de 2026

Inglaterra vs. Ghana – Grupo L a las 14:00 hrs

Viernes 26 de junio de 2026

Noruega vs. Francia – Grupo I



Lunes 29 de junio de 2026

1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Dieciseisavos de final



PUBLICIDAD

Jueves 9 de julio de 2026

Ganador Partido 89 vs. Ganador Partido 90 – Cuartos de final

Cómo ver los partidos que se jugarán en Boston

Los siete encuentros que se disputarán en el Estadio Boston forman parte del calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.

Si aún no estás suscrito, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.