Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Boston
El Estadio Boston será sede de siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Boston formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del torneo más grande en la historia del fútbol en Canadá, México y Estados Unidos.
El Estadio Boston , ubicado en Foxborough, Massachusetts, tiene capacidad para 65,000 espectadores y fue inaugurado en 2002.
Boston recibirá fase de grupos y eliminatoriasLa sede estadounidense albergará cinco encuentros de la fase de grupos, además de un partido de dieciseisavos de final y el primer compromiso de cuartos de final del torneo.
El duelo de cuartos se disputará el jueves 9 de julio de 2026.
El inmueble es casa del New England Revolution de la MLS y de los New England Patriots de la NFL, y ha sido sede de torneos internacionales como la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003 y la Copa América Centenario.
Calendario completo en el Estadio Boston
- Sábado 13 de junio de 2026
Haití vs. Escocia – Grupo C a las 19:00 hrs
- Jueves 16 de junio de 2026
Irak/Bolivia/Surinam vs. Noruega – Grupo I a las 16:00 hrs
- Viernes 19 de junio de 2026
Escocia vs. Marruecos – Grupo C a las 16:00 hrs
- Martes 23 de junio de 2026
Inglaterra vs. Ghana – Grupo L a las 14:00 hrs
- Viernes 26 de junio de 2026
Noruega vs. Francia – Grupo I
- Lunes 29 de junio de 2026
1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Dieciseisavos de final
- Jueves 9 de julio de 2026
Ganador Partido 89 vs. Ganador Partido 90 – Cuartos de final
Cómo ver los partidos que se jugarán en Boston
Los siete encuentros que se disputarán en el Estadio Boston forman parte del calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
