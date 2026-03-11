Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Miami El Estadio Miami será sede de siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Miami formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del Mundial 2026, edición que contará con 48 selecciones y 104 encuentros en Canadá, México y Estados Unidos.

El Estadio Miami, ubicado en Miami Gardens, Florida, tiene capacidad para 65,000 espectadores y fue inaugurado en 1987.

Miami tendrá fase de grupos y rondas decisivas

La sede estadounidense albergará cuatro partidos correspondientes a la fase de grupos.

También recibirá un duelo de dieciseisavos de final, un partido de cuartos de final y el encuentro por el tercer puesto, programado para el sábado 18 de julio de 2026.

El inmueble es casa de los Miami Dolphins y ha sido escenario de eventos internacionales, incluidos partidos del Mundial de Clubes FIFA 2025.

Cómo ver los partidos que se jugarán en Miami

Los siete encuentros programados en el Estadio Miami forman parte del calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Calendario completo en el Estadio Miami

Lunes 15 de junio de 2026

Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H a las 16:00 MX y 18:00 ET

Domingo 21 de junio de 2026

Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H a las 16:00 MX y 18:00 ET

Miércoles 24 de junio de 2026

Escocia vs. Brasil – Grupo C a las a las 16:00 MX y 18:00 ET

Sábado 27 de junio de 2026

Colombia vs. Portugal – Grupo K a las 17:30 MX y 19:30 ET

Viernes 3 de julio de 2026

1º Grupo J vs. 2º Grupo H – Dieciseisavos de final



Sábado 11 de julio de 2026

Ganador Partido 91 vs. Ganador Partido 92 – Cuartos de final



Sábado 18 de julio de 2026