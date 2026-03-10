Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Atlanta El Estadio Atlanta será sede de ocho partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Atlanta formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del torneo más grande en la historia del fútbol, que contará con 48 selecciones y 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos.

Ubicado en Atlanta, Georgia, tiene capacidad para 75,000 espectadores y fue inaugurado en 2017.

Atlanta albergará fase de grupos y una semifinal

La sede estadounidense recibirá cinco partidos de la fase de grupos, además de un duelo de dieciseisavos de final, uno de octavos y una semifinal.

El partido de semifinal se disputará el miércoles 15 de julio de 2026.

Dónde ver los partidos que se jugarán en Atlanta

Los ocho encuentros programados en el Estadio Atlanta forman parte del calendario oficial del Mundial. Con el Pase Mundial 2026 podrás seguir cada uno de los partidos del torneo.

Calendario completo en el Estadio Atlanta

Lunes 15 de junio de 2026

España vs. Cabo Verde – Grupo H a las 10:00 hrs

Jueves 18 de junio de 2026

República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda vs. Sudáfrica – Grupo A a las 10:00 hrs

Domingo 21 de junio de 2026

España vs. Arabia Saudí – Grupo H a las 10:00 hrs

Miércoles 24 de junio de 2026

Marruecos vs. Haití – Grupo C a las 16:00 hrs

Sábado 27 de junio de 2026

Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs. Uzbekistán – Grupo K a las 17:30 hrs

Miércoles 1 de julio de 2026

1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Dieciseisavos de final

Martes 7 de julio de 2026

Ganador Partido 86 vs. Ganador Partido 88 – Octavos de final

Miércoles 15 de julio de 2026