    Mundial 2026

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Atlanta

    El Estadio Atlanta será sede de ocho partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Daniel Corona
    Atlanta formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del torneo más grande en la historia del fútbol, que contará con 48 selecciones y 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos.

    Ubicado en Atlanta, Georgia, tiene capacidad para 75,000 espectadores y fue inaugurado en 2017.

    Atlanta albergará fase de grupos y una semifinal

    La sede estadounidense recibirá cinco partidos de la fase de grupos, además de un duelo de dieciseisavos de final, uno de octavos y una semifinal.

    El partido de semifinal se disputará el miércoles 15 de julio de 2026.

    El estadio es casa del Atlanta United de la MLS y de los Atlanta Falcons de la NFL, y ha sido escenario de eventos deportivos de alcance internacional desde su apertura.

    Dónde ver los partidos que se jugarán en Atlanta

    Los ocho encuentros programados en el Estadio Atlanta forman parte del calendario oficial del Mundial. Con el Pase Mundial 2026 podrás seguir cada uno de los partidos del torneo.

    Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Monterrey

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Ciudad de México

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Guadalajara

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Vancouver

    Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en el Estadio Toronto

    Presentan el FIFA Fan Festival de Ciudad de México para el Mundial 2026

    Estadio Azteca: Mikel Arriola asegura que Estadio Banorte estará listo para inauguración del Mundial 2026

    IMÁGENES AUTORIZADAS: Así luce el Estadio Banorte a 100 días del Mundial

    Mundial 2026: Activan nuevo plan para el Fan Fest en New York/New Jersey

    Mundial 2026: ¿FIFA quitará partidos al Estadio Banorte? Ivar Sisniega responde a rumores

    En caso de no estar suscrito, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y después activar el Pase Mundial 2026.

    Encuentra más detalles en https://todoelmundialporvix.com y prepárate para seguir el Mundial 2026.

    Calendario completo en el Estadio Atlanta

    • Lunes 15 de junio de 2026
    España vs. Cabo Verde – Grupo H a las 10:00 hrs

    • Jueves 18 de junio de 2026

    República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda vs. Sudáfrica – Grupo A a las 10:00 hrs

    • Domingo 21 de junio de 2026

    España vs. Arabia Saudí – Grupo H a las 10:00 hrs

    • Miércoles 24 de junio de 2026

    Marruecos vs. Haití – Grupo C a las 16:00 hrs

    • Sábado 27 de junio de 2026

    Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs. Uzbekistán – Grupo K a las 17:30 hrs

    • Miércoles 1 de julio de 2026

    1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Dieciseisavos de final

    • Martes 7 de julio de 2026

    Ganador Partido 86 vs. Ganador Partido 88 – Octavos de final

    • Miércoles 15 de julio de 2026

    Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100 – Semifinal

    Mundial 2026Sedes Mundial 2026Estadios Mundial 2026

