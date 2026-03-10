Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Atlanta
El Estadio Atlanta será sede de ocho partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Atlanta formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del torneo más grande en la historia del fútbol, que contará con 48 selecciones y 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos.
Ubicado en Atlanta, Georgia, tiene capacidad para 75,000 espectadores y fue inaugurado en 2017.
Atlanta albergará fase de grupos y una semifinal
La sede estadounidense recibirá cinco partidos de la fase de grupos, además de un duelo de dieciseisavos de final, uno de octavos y una semifinal.
El partido de semifinal se disputará el miércoles 15 de julio de 2026.
El estadio es casa del Atlanta United de la MLS y de los Atlanta Falcons de la NFL, y ha sido escenario de eventos deportivos de alcance internacional desde su apertura.
Dónde ver los partidos que se jugarán en Atlanta
Los ocho encuentros programados en el Estadio Atlanta forman parte del calendario oficial del Mundial. Con el Pase Mundial 2026 podrás seguir cada uno de los partidos del torneo.
Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.
En caso de no estar suscrito, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y después activar el Pase Mundial 2026.
Encuentra más detalles en https://todoelmundialporvix.com y prepárate para seguir el Mundial 2026.
Calendario completo en el Estadio Atlanta
- Lunes 15 de junio de 2026
España vs. Cabo Verde – Grupo H a las 10:00 hrs
- Jueves 18 de junio de 2026
República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda vs. Sudáfrica – Grupo A a las 10:00 hrs
- Domingo 21 de junio de 2026
España vs. Arabia Saudí – Grupo H a las 10:00 hrs
- Miércoles 24 de junio de 2026
Marruecos vs. Haití – Grupo C a las 16:00 hrs
- Sábado 27 de junio de 2026
Congo/Jamaica/Nueva Caledonia vs. Uzbekistán – Grupo K a las 17:30 hrs
- Miércoles 1 de julio de 2026
1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Dieciseisavos de final
- Martes 7 de julio de 2026
Ganador Partido 86 vs. Ganador Partido 88 – Octavos de final
- Miércoles 15 de julio de 2026
Ganador Partido 99 vs. Ganador Partido 100 – Semifinal