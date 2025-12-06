Mundial 2026: los partidos que se jugarán en la Ciudad de México
Son cinco los partidos que se jugarán en el Estadio Ciudad de México para la Copa del Mundo, sede principal de la Selección Mexicana.
Luego de que se conociera la conformación de los 12 grupos del Mundial 2026 y un día después el calendario completo con sede, fecha y horario, el Estadio Ciudad de México (también conocido como Estadio Banorte y Estadio Azteca), albergará cinco encuentros en su cancha.
En total, México como país tendrá 13 juegos para la Copa del Mundo de la FIFA, misma cantidad que albergara Canadá, el resto se jugarán en Estados Unidos, sede de la Final en julio próximo.
El Estadio Ciudad de México es la casa principal de la Selección Mexicana, donde tiene agendados dos partidos en la Fase de Grupos y dos más en Fases Finales en caso de clasificar como primera del Grupo A.
¿QUÉ PARTIDOS SE JUGARÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026?
El Coloso de Santa Úrsula albergará el partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio próximo con la Selección Mexicana como protagonista y ante un rival con el que ya había jugado el primer encuentro de una Copa del Mundo.
A espera de conocer quién será su rival de Europa para el cierre de la Fase de Grupos, México tiene antecedentes en este torneo con casi todas las selecciones y posibles selecciones en esta ronda.
Los partidos que se disputarán en la Ciudad de México son los siguientes:
FASE DE GRUPOS
- Jueves, 11 de junio 2026
- México vs. Sudáfrica, Grupo A, 13:00 H Centro de México, 15:00 H ET
- Miércoles, 17 de junio 2026
- Uzbekistán vs. Colombia, Grupo K, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET
- Miércoles, 24 de junio 2026
- Clasificado de la UEFA vs. México, Grupo A, 19:00 H Centro de México, 21:00 H ET
DIECISEISAVOS DE FINAL
- Martes, 30 de junio 2026
- Partido 79: 1A vs. 3CEGHI
OCTAVOS DE FINAL
- Domingo, 5 de julio 2026
- Partido 92: G79 vs. G80