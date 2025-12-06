Video Estos son los partidos que se jugarán en el Estadio Ciudad de México

Luego de que se conociera la conformación de los 12 grupos del Mundial 2026 y un día después el calendario completo con sede, fecha y horario, el Estadio Ciudad de México (también conocido como Estadio Banorte y Estadio Azteca), albergará cinco encuentros en su cancha.

En total, México como país tendrá 13 juegos para la Copa del Mundo de la FIFA, misma cantidad que albergara Canadá, el resto se jugarán en Estados Unidos, sede de la Final en julio próximo.

El Estadio Ciudad de México es la casa principal de la Selección Mexicana, donde tiene agendados dos partidos en la Fase de Grupos y dos más en Fases Finales en caso de clasificar como primera del Grupo A.

¿QUÉ PARTIDOS SE JUGARÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MUNDIAL 2026?

El Coloso de Santa Úrsula albergará el partido inaugural del Mundial 2026 el 11 de junio próximo con la Selección Mexicana como protagonista y ante un rival con el que ya había jugado el primer encuentro de una Copa del Mundo.

A espera de conocer quién será su rival de Europa para el cierre de la Fase de Grupos, México tiene antecedentes en este torneo con casi todas las selecciones y posibles selecciones en esta ronda.

Los partidos que se disputarán en la Ciudad de México son los siguientes:

FASE DE GRUPOS

Jueves, 11 de junio 2026

México vs. Sudáfrica, Grupo A, 13:00 H Centro de México, 15:00 H ET

Miércoles, 17 de junio 2026

Uzbekistán vs. Colombia, Grupo K, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET

Miércoles, 24 de junio 2026

Clasificado de la UEFA vs. México, Grupo A, 19:00 H Centro de México, 21:00 H ET

DIECISEISAVOS DE FINAL

Martes, 30 de junio 2026

Partido 79: 1A vs. 3CEGHI

OCTAVOS DE FINAL