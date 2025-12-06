Video Estos son los partidos que se jugarán en el Estadio Guadalajara en el Mundial

Desde un inicio se supo que el Estadio Guadalajara, una de las tres sedes que tiene México en el Mundial 2026, tendría sólo partidos de la Fase de Grupos y con sólo cuatro de ellos, por lo que tras el sorteo y luego de revelarse el calendario completo, ya sabe quiénes estarán.

El día del sorteo del Mundial 2026 se especulaba que la Selección de Portugal, con su figura estelar Cristiano Ronaldo, jugaría un partido en el estadio de Chivas, pero tras revelarse las fechas y horarios del calendario, se aclararon los rumores.

Todos los juegos del Estadio de Guadalajara serán en junio próximo y como parte de la Fase de Grupos, habrá selecciones del Grupo A, del Grupo K y del Grupo H, este último con uno de los mejores partidos de esta ronda mundialista; el Uruguay vs. España.

LOS PARTIDOS DEL ESTADIO GUADALAJARA EN EL MUNDIAL 2026

Incluso, falta por conocer en específico a una de las selecciones que jugarán en la Perla Tapatía en la próxima Copa del Mundo de la FIFA, pues saldrá del Repechaje Intercontinental entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo.

También falta el clasificado que jugará en el Grupo A y que proviene de los Playoffs de la UEFA, el equipo que saldrá de ahí puede ser Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.

Serán esas tres selecciones las que se disputen el pase a la Fase de Grupos del Mundial 2026, la Semifinal será entre Nueva Caledonia y Jamaca y el ganador enfrentará en la Final del Repechaje Intercontinental a la RD Congo.

Estos son los partidos a disputarse en el Estadio Guadalajara en el Mundial 2026:

Jueves, 11 de junio 2026

Corea del Sur vs. Clasificado UEFA, Grupo A, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET

Jueves, 18 de junio 2026

México vs. Corea del Sur, Grupo A, 19:00 H Centro México, 21:00 H ET

Martes, 23 de junio 2026

Colombia vs. Clasificado del Repechaje Intercontinental, Grupo K, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET