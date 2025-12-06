    Mundial 2026

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en el Estadio Guadalajara

    Son sólo cuatro partidos los que el estadio de las Chivas de Guadalajara albergará dentro de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Estos son los partidos que se jugarán en el Estadio Guadalajara en el Mundial

    Desde un inicio se supo que el Estadio Guadalajara, una de las tres sedes que tiene México en el Mundial 2026, tendría sólo partidos de la Fase de Grupos y con sólo cuatro de ellos, por lo que tras el sorteo y luego de revelarse el calendario completo, ya sabe quiénes estarán.

    El día del sorteo del Mundial 2026 se especulaba que la Selección de Portugal, con su figura estelar Cristiano Ronaldo, jugaría un partido en el estadio de Chivas, pero tras revelarse las fechas y horarios del calendario, se aclararon los rumores.

    PUBLICIDAD

    Todos los juegos del Estadio de Guadalajara serán en junio próximo y como parte de la Fase de Grupos, habrá selecciones del Grupo A, del Grupo K y del Grupo H, este último con uno de los mejores partidos de esta ronda mundialista; el Uruguay vs. España.

    LOS PARTIDOS DEL ESTADIO GUADALAJARA EN EL MUNDIAL 2026

    Incluso, falta por conocer en específico a una de las selecciones que jugarán en la Perla Tapatía en la próxima Copa del Mundo de la FIFA, pues saldrá del Repechaje Intercontinental entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo.

    También falta el clasificado que jugará en el Grupo A y que proviene de los Playoffs de la UEFA, el equipo que saldrá de ahí puede ser Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.

    Serán esas tres selecciones las que se disputen el pase a la Fase de Grupos del Mundial 2026, la Semifinal será entre Nueva Caledonia y Jamaca y el ganador enfrentará en la Final del Repechaje Intercontinental a la RD Congo.

    Estos son los partidos a disputarse en el Estadio Guadalajara en el Mundial 2026:

    • Jueves, 11 de junio 2026
    • Corea del Sur vs. Clasificado UEFA, Grupo A, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET
    • Jueves, 18 de junio 2026
    • México vs. Corea del Sur, Grupo A, 19:00 H Centro México, 21:00 H ET
    • Martes, 23 de junio 2026
    • Colombia vs. Clasificado del Repechaje Intercontinental, Grupo K, 20:00 H Centro de México, 22:00 H ET
    • Viernes, 26 de junio 2026
    • Uruguay vs. España, Grupo H, 18:00 H Centro de México, 20:00 H ET

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Sedes de los partidos de Argentina y Lionel Messi en el Mundial 2026

    Sedes de los partidos de Argentina y Lionel Messi en el Mundial 2026

    1 min
    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en la Ciudad de México

    Mundial 2026: los partidos que se jugarán en la Ciudad de México

    2 min
    Sedes de los partidos de Portugal y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

    Sedes de los partidos de Portugal y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

    2 min
    Cuántos y cuáles son los partidos que se jugarán en Canadá en el Mundial 2026

    Cuántos y cuáles son los partidos que se jugarán en Canadá en el Mundial 2026

    7 min
    ¿Cuántos y cuáles son los partidos que se jugarán en Estados Unidos en el Mundial 2026?

    ¿Cuántos y cuáles son los partidos que se jugarán en Estados Unidos en el Mundial 2026?

    Relacionados:
    Mundial 2026Estadios Mundial 2026Sedes Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX