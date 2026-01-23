Mundial 2026 Estadio Monterrey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió El Gigante de Acero será recinto sede de cuatro partidos de la Copa del Mundo 2026.

El Estadio BBVA fue seleccionado como uno de las 16 sedes del Mundial 2026 y será la primera vez que recibe partidos de la Copa del Mundo en su historia.

El estadio de las Rayados de Monterrey en la Liga MX, inaugurado en 2015, deberá de cambiar nombre para llamarse forma diferente en el verano.

¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO MONTERREY?



El Estadio BBVA, como es su nombre oficial en la actualidad, se ubica en el municipio de Guadalupe y se identificará para el Mundial como Estadio Monterrey durante el Mundial 2026.

La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

El Estadio BBVA recibirá tres partidos de la Fase de Grupos y uno de Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial 2026, que, tras el Estadio Universitario de Tigres, será la segunda sede de la historia en la Sultana del Norte.

Asimismo, el Estadio Monterrey fue elegida como sede de una llave del Repechaje Internacional de la FIFA que definirá uno de los seis boletos restantes por conocer.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO BBVA



El Gigante de Acero albergará solo tres partidos de la Fase de Grupos, además de uno de Dieciseisavos de Final, para un total de cuatro juegos.