    Mundial 2026

    Estadio Monterrey: Cuál es su nombre verdadero y porqué cambió

    El Gigante de Acero será recinto sede de cuatro partidos de la Copa del Mundo 2026.

    Por:David Espinosa
    Video ¡Estos serán los partidazos que tendrá la Ciudad de Monterrey en la Copa del Mundo de 2026!

    El Estadio BBVA fue seleccionado como uno de las 16 sedes del Mundial 2026 y será la primera vez que recibe partidos de la Copa del Mundo en su historia.

    El estadio de las Rayados de Monterrey en la Liga MX, inaugurado en 2015, deberá de cambiar nombre para llamarse forma diferente en el verano.

    ¿POR QUÉ CAMBIA DE NOMBRE A ESTADIO MONTERREY?


    El Estadio BBVA, como es su nombre oficial en la actualidad, se ubica en el municipio de Guadalupe y se identificará para el Mundial como Estadio Monterrey durante el Mundial 2026.

    La razón del cambio de nombre para la Copa del Mundo 2026 es que la FIFA no permite ningún tipo de patrocinadores debido a los lineamientos internos que maneja para las Copas del Mundo.

    El Estadio BBVA recibirá tres partidos de la Fase de Grupos y uno de Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial 2026, que, tras el Estadio Universitario de Tigres, será la segunda sede de la historia en la Sultana del Norte.

    Asimismo, el Estadio Monterrey fue elegida como sede de una llave del Repechaje Internacional de la FIFA que definirá uno de los seis boletos restantes por conocer.

    PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO BBVA


    El Gigante de Acero albergará solo tres partidos de la Fase de Grupos, además de uno de Dieciseisavos de Final, para un total de cuatro juegos.

    • Grupo F - Repechaje UEFA B vs. Túnez - Estadio Monterrey - 10 pm ET | 8 pm Centro de México, domingo 14 de junio
    • Grupo F - Túnez vs. Japón - Estadio Monterrey - 12 am ET - 10 pm Centro de México, sábado 20 de junio
    • Grupo A - Sudáfrica vs. Corea del Sur - Estadio Monterrey - 9 pm ET | 7 pm Centro de México, miércoles 24 de junio
    • Dieciseisavos de Final - 1F vs. 2C - Estadio Monterrey - 9 pm ET | 7 pm Centro de México, lunes 29 de junio.
