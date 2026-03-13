Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en San Francisco El Estadio Bahía de San Francisco será sede de seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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La Bahía de San Francisco formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del torneo más grande en la historia del fútbol, con 48 selecciones y 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos.

El Estadio Bahía de San Francisco, ubicado en Santa Clara, California, tiene capacidad para 71,000 espectadores y fue inaugurado en 2014.

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San Francisco tendrá fase de grupos y dieciseisavos de final

La sede californiana albergará cinco encuentros correspondientes a la fase de grupos.

Además, recibirá un partido de dieciseisavos de final el miércoles 1 de julio de 2026.

El inmueble es casa de los San Francisco 49ers de la NFL y ha sido escenario de eventos internacionales como la Copa América Centenario y el Super Bowl.

Cómo ver los partidos que se jugarán en la Bahía de San Francisco

Los seis encuentros programados en esta sede forman parte del calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Calendario completo en el Estadio Bahía de San Francisco

Sábado 13 de junio de 2026

Catar vs. Suiza – Grupo B a las 13:00 MX y 15:00 ET

Martes 16 de junio de 2026

Austria vs. Jordania – Grupo J a las 22:00 MX y 24:00 ET

Viernes 19 de junio de 2026

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs. Paraguay – Grupo D a las 22:00 MX y 24:00 ET

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Lunes 22 de junio de 2026

Jordania vs. Argelia – Grupo J a las 21:00 MX y 23:00 ET

Jueves 25 de junio de 2026

Paraguay vs. Australia – Grupo D a las 20:00 MX y 22:00 ET

Miércoles 1 de julio de 2026