Los 16 estadios del Mundial 2026: Capacidad, datos y fotos
La Copa del Mundo con 48 selecciones en México, Estados Unidos y Canadá albergará 104 partidos.
Imagen TUDN
Conoce un poco más de los 16 estadios de la Copa del Mundo.
El Mundial 2026 tendrá 16 estadios de primer nivel para recibir los 104 partidos de las 48 selecciones que participarán a partir del 11 de junio y hasta el 19 de julio de 2026.
Muchos de los recintos son vanguardistas y ninguno se tuvo que construir de cero, varios sufrieron algunas remodelaciones para alojar la Copa del Mundo.
LOS 16 ESTADIOS DEL MUNDIAL 2026
De las 16 sedes para el Mundial 2026, únicamente cinco son exclusivos para jugar futbol, mientras que las 11 restantes están más acondicionadas para el futbol americano en los Estados Unidos.
ESTADIO BANORTE
- Ciudad de México, México
- Capacidad: 83,264 mil personas
- Sede de los equipos América y Cruz Azul de la Liga MX, así como de la Selección Mexicana
- Sede de la inauguración del Mundial 2026.
Estadio Azteca, sede Mundial 2026
Imagen Getty Images
ESTADIO AKRON
- Guadalajara, México
- Capacidad: 46,355 mil personas
- Sede del equipo Chivas de la Liga MX.
Estadio Akron, sede Mundial 2026
Imagen Getty Images
ESTADIO BBVA
- Monterrey, México
- Capacidad: 51,000 mil personas
- Sede del equipo Rayados de Monterrey de la Liga MX.
Estadio BBVA, sede Mundial 2026
Imagen <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=61580071380394&__cft__[0]=AZV6-puob846CLu4ATNyoeBaLZgJ0rhl1IZ3njrh2RGccNh__-nsd27MEOp8f2pm0qgMUi0gv3YXA1_4lemmtC12gEcg-10dWZ84uPUN_mnzFRkEM67BwBRhbgpDaZS1ROxeIpD9OHGYUTXKElmph3rDO9I7voOcnScAxBCBM8r6Yi931SLqEAtrtiLEQDRsXFwTkeve0bjr9I65Bu5VN-3J&__tn__=-UC*F">Cardrongraphy</a>
METLIFE STADIUM
- New York/New Jersey, Estados Unidos
- Capacidad: 82,500 mil personas
- Casa de los equipos New York Giants y New York Jets de la NFL
- Sede de la Final del Mundial 2026
MetLife Stadium, sede Mundial 2026
Imagen Getty Images
AT&T STADIUM
- Dallas, Estados Unidos
- Capacidad: 80 mil personas
- Casa del equipo Dallas Cowboys de la NFL
AT&T Stadium, sede Mundial 2026
Imagen Getty Images
SOFI STADIUM
- Los Angeles, Estados Unidos
- Capacidad: 70 mil personas
- Casa de los equipos Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL
SoFi Stadium, sede Mundial 2026
Imagen Getty Images
NRG STADIUM
- Houston, Estados Unidos
- Capacidad: 72,220 mil personas
- Casa del equipo Houston Texans de la NFL
NRG Stadium, sede Mundial 2026
Imagen Getty Images
HARD ROCK STADIUM
- Miami, Estados Unidos
- Capacidad: 65,326 mil personas
- Casa del equipo Miami Dolphins de la NFL
Hard Rock Stadium, sede Mundial 2026
Imagen Getty Images
ARROWHEAD STADIUM
- Kansas City, Estados Unidos
- Capacidad: 76,416 mil personas
- Casa del equipo Kansas City Chiefs de la NFL
Arrowhead Stadium, sede Mundial 2026
Imagen Kansas City Chiefs
MERCEDES-BENZ STADIUM
- Atlanta, Estados Unidos
- Capacidad: 71 mil personas
- Casa del equipo Atlanta Falcons de la NFL y Atlanta United de MLS
Mercedes-Benz Stadium, sede Mundial 2026
Imagen Getty Images
GILLETTE STADIUM
- Boston, Estados Unidos
- Capacidad: 68,756 mil personas
- Casa del equipo New England Patriots de la NFL
Gillete Stadium, sede Mundial 2026
Imagen Wikipedia
LEVI'S STADIUM
- San Francisco, Estados Unidos
- Capacidad: 68,500 mil personas
- Casa del equipo San Francisco 49ers de la NFL
Levi's Stadium, sede Mundial 2026
Imagen Norman Wright
LINCOLN FINANCIAL FIELD
- Philadelphia, Estados Unidos
- Capacidad: 67,594 mil personas
- Casa del equipo Philadelphia Eagles de la NFL
Lincoln Financial Field
Imagen Bill Cobb
LUMEN FIELD
- Seattle, Estados Unidos
- Capacidad: 72 mil personas
- Casa del equipo Seattle Seahawks de la NFL y Seattle Sounders de la MLS
Lumen Field, sede Mundial 2026
Imagen Seattle Seahawks
BC PLACE STADIUM
- Toronto, Canadá
- Capacidad: 54,500 mil personas
- Casa de los equipos Vancouver Whitecaps de la MLS y BC Lions de la CFL, así como de la selección de Canadá.
BMO Field, sede Mundial 2026
Imagen Gensler
BMO FIELD
- Vancouver, Canadá
- Capacidad: 30 mil personas
- Casa de los equipos Toronto de la MLS y Toronto Argonauts de la CFL, así como de la selección de Canadá.
BC Place Stadium, sede Mundial 2026
Imagen Schwank
Relacionados: