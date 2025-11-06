Los 16 estadios del Mundial 2026: Capacidad, datos y fotos

Muchos de los recintos son vanguardistas y ninguno se tuvo que construir de cero, varios sufrieron algunas remodelaciones para alojar la Copa del Mundo .

LOS 16 ESTADIOS DEL MUNDIAL 2026



De las 16 sedes para el Mundial 2026, únicamente cinco son exclusivos para jugar futbol, mientras que las 11 restantes están más acondicionadas para el futbol americano en los Estados Unidos.