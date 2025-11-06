    Mundial 2026

    Los 16 estadios del Mundial 2026: Capacidad, datos y fotos

    La Copa del Mundo con 48 selecciones en México, Estados Unidos y Canadá albergará 104 partidos.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Conoce un poco más de los 16 estadios de la Copa del Mundo.
    Imagen TUDN
    Conoce un poco más de los 16 estadios de la Copa del Mundo.

    El Mundial 2026 tendrá 16 estadios de primer nivel para recibir los 104 partidos de las 48 selecciones que participarán a partir del 11 de junio y hasta el 19 de julio de 2026.

    Muchos de los recintos son vanguardistas y ninguno se tuvo que construir de cero, varios sufrieron algunas remodelaciones para alojar la Copa del Mundo.

    LOS 16 ESTADIOS DEL MUNDIAL 2026


    De las 16 sedes para el Mundial 2026, únicamente cinco son exclusivos para jugar futbol, mientras que las 11 restantes están más acondicionadas para el futbol americano en los Estados Unidos.

    ESTADIO BANORTE

    • Ciudad de México, México
    • Capacidad: 83,264 mil personas
    • Sede de los equipos América y Cruz Azul de la Liga MX, así como de la Selección Mexicana
    • Sede de la inauguración del Mundial 2026.
    Estadio Azteca, sede Mundial 2026
    Estadio Azteca, sede Mundial 2026
    Imagen Getty Images

    ESTADIO AKRON

    • Guadalajara, México
    • Capacidad: 46,355 mil personas
    • Sede del equipo Chivas de la Liga MX.
    Estadio Akron, sede Mundial 2026
    Estadio Akron, sede Mundial 2026
    Imagen Getty Images

    ESTADIO BBVA

    • Monterrey, México
    • Capacidad: 51,000 mil personas
    • Sede del equipo Rayados de Monterrey de la Liga MX.
    Estadio BBVA, sede Mundial 2026
    Estadio BBVA, sede Mundial 2026
    Imagen <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=61580071380394&__cft__[0]=AZV6-puob846CLu4ATNyoeBaLZgJ0rhl1IZ3njrh2RGccNh__-nsd27MEOp8f2pm0qgMUi0gv3YXA1_4lemmtC12gEcg-10dWZ84uPUN_mnzFRkEM67BwBRhbgpDaZS1ROxeIpD9OHGYUTXKElmph3rDO9I7voOcnScAxBCBM8r6Yi931SLqEAtrtiLEQDRsXFwTkeve0bjr9I65Bu5VN-3J&__tn__=-UC*F">Cardrongraphy</a>

    METLIFE STADIUM

    • New York/New Jersey, Estados Unidos
    • Capacidad: 82,500 mil personas
    • Casa de los equipos New York Giants y New York Jets de la NFL
    • Sede de la Final del Mundial 2026
    MetLife Stadium, sede Mundial 2026
    MetLife Stadium, sede Mundial 2026
    Imagen Getty Images

    AT&T STADIUM

    • Dallas, Estados Unidos
    • Capacidad: 80 mil personas
    • Casa del equipo Dallas Cowboys de la NFL
    AT&T Stadium, sede Mundial 2026
    AT&T Stadium, sede Mundial 2026
    Imagen Getty Images

    SOFI STADIUM

    • Los Angeles, Estados Unidos
    • Capacidad: 70 mil personas
    • Casa de los equipos Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL
    SoFi Stadium, sede Mundial 2026
    SoFi Stadium, sede Mundial 2026
    Imagen Getty Images

    NRG STADIUM

    • Houston, Estados Unidos
    • Capacidad: 72,220 mil personas
    • Casa del equipo Houston Texans de la NFL
    NRG Stadium, sede Mundial 2026
    NRG Stadium, sede Mundial 2026
    Imagen Getty Images

    HARD ROCK STADIUM

    • Miami, Estados Unidos
    • Capacidad: 65,326 mil personas
    • Casa del equipo Miami Dolphins de la NFL
    Hard Rock Stadium, sede Mundial 2026
    Hard Rock Stadium, sede Mundial 2026
    Imagen Getty Images

    ARROWHEAD STADIUM

    • Kansas City, Estados Unidos
    • Capacidad: 76,416 mil personas
    • Casa del equipo Kansas City Chiefs de la NFL
    Arrowhead Stadium, sede Mundial 2026
    Arrowhead Stadium, sede Mundial 2026
    Imagen Kansas City Chiefs

    MERCEDES-BENZ STADIUM

    • Atlanta, Estados Unidos
    • Capacidad: 71 mil personas
    • Casa del equipo Atlanta Falcons de la NFL y Atlanta United de MLS
    Mercedes-Benz Stadium, sede Mundial 2026
    Mercedes-Benz Stadium, sede Mundial 2026
    Imagen Getty Images

    GILLETTE STADIUM

    • Boston, Estados Unidos
    • Capacidad: 68,756 mil personas
    • Casa del equipo New England Patriots de la NFL
    Gillete Stadium, sede Mundial 2026
    Gillete Stadium, sede Mundial 2026
    Imagen Wikipedia

    LEVI'S STADIUM

    • San Francisco, Estados Unidos
    • Capacidad: 68,500 mil personas
    • Casa del equipo San Francisco 49ers de la NFL
    Levi's Stadium, sede Mundial 2026
    Levi's Stadium, sede Mundial 2026
    Imagen Norman Wright

    LINCOLN FINANCIAL FIELD

    • Philadelphia, Estados Unidos
    • Capacidad: 67,594 mil personas
    • Casa del equipo Philadelphia Eagles de la NFL
    Lincoln Financial Field
    Lincoln Financial Field
    Imagen Bill Cobb

    LUMEN FIELD

    • Seattle, Estados Unidos
    • Capacidad: 72 mil personas
    • Casa del equipo Seattle Seahawks de la NFL y Seattle Sounders de la MLS
    Lumen Field, sede Mundial 2026
    Lumen Field, sede Mundial 2026
    Imagen Seattle Seahawks

    BC PLACE STADIUM

    • Toronto, Canadá
    • Capacidad: 54,500 mil personas
    • Casa de los equipos Vancouver Whitecaps de la MLS y BC Lions de la CFL, así como de la selección de Canadá.
    BMO Field, sede Mundial 2026
    BMO Field, sede Mundial 2026
    Imagen Gensler

    BMO FIELD

    • Vancouver, Canadá
    • Capacidad: 30 mil personas
    • Casa de los equipos Toronto de la MLS y Toronto Argonauts de la CFL, así como de la selección de Canadá.
    BC Place Stadium, sede Mundial 2026
    BC Place Stadium, sede Mundial 2026
    Imagen Schwank

