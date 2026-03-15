Estadio Dallas avanza en su renovación para el Mundial 2026
El AT&T Stadium será el recinto que albergue más partidos para la Copa Mundial de la FIFA 26.
El AT&T Stadium, que para la Copa Mundial de la FIFA 26 pasará a llamarse Estadio Dallas, avanza en sus remodelaciones para albergar nueve partidos de la Copa del Mundo.
En redes sociales se revelaron nuevas fotografías de cómo va quedando el estadio después de tres semanas desde que comenzaron las obras de renovación.
El principal cambio que tendrá el recinto es que el nivel del terreno de juego se elevará por encima de los palcos de la planta baja, que caracteriza a este estadio en los juegos de los Dallas Cowboys en la NFL, para de esa manera cumplir con las normas de la FIFA.
Otro cambio será el del césped, ya se cambiará la cancha artificial por una cancha híbrida de fibras artificiales entretejidas con césped natural cultivado sobre una base de plástico, según los reportes.
La cancha también contará con nuevos sistemas de riego, ventilación y drenaje.
El Estadio Dallas fue inaugurado en 2009 y tiene una capacidad para 94 mil aficionados. Es uno de los estadios más modernos de Estados Unidos.
Para el Mundial 2026 será el estadio que tenga más partidos al recibir cinco de Fase de Grupos, dos de Dieciseisavos de Final, uno de Octavos de Final y una Semifinal.
Partidos del Estadio Dallas en el Mundial 2026
Fase de Grupos
Domingo 14 de junio 2026
- Partido 11 – Países Bajos vs. Japón - Grupo F - Estadio Dallas
Miércoles 17 de junio 2026
- Partido 22 – Inglaterra vs. Croacia - Grupo L - Estadio Dallas
Lunes 22 de junio 2026
- Partido 43 – Argentina vs. Austria - Grupo J - Estadio Dallas
Jueves 25 de junio 2026
- Partido 57 – Japón vs. Albania/Polonia/Suecia/Ucrania – Grupo F - Estadio Dallas
Sábado 27 de junio 2026
- Partido 70 – Jordania vs. Argentina - Grupo J - Estadio Dallas
Dieciseisavos de Final
Martes 30 de junio 2026
- Partido 78 – 2E vs. 2I - Estadio Dallas
Viernes 3 de julio 2026
- Partido 88 – 2D vs. 2G - Estadio Dallas
Octavos de Final
Lunes 6 de julio 2026
- Partido 93 – Ganador Partido 83 vs. Ganador Partido 84 - Estadio Dallas
Semifinales
Martes 14 de julio 2026
- Partido 101 – Ganador Partido 97 vs. Ganador Partido 98 - Estadio Dallas