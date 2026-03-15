Mundial 2026 Estadio Dallas avanza en su renovación para el Mundial 2026 El AT&T Stadium será el recinto que albergue más partidos para la Copa Mundial de la FIFA 26.

Video Estadio Dallas continúa su remodelación para la Copa Mundial de la FIFA 2026

En redes sociales se revelaron nuevas fotografías de cómo va quedando el estadio después de tres semanas desde que comenzaron las obras de renovación.

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El principal cambio que tendrá el recinto es que el nivel del terreno de juego se elevará por encima de los palcos de la planta baja, que caracteriza a este estadio en los juegos de los Dallas Cowboys en la NFL, para de esa manera cumplir con las normas de la FIFA.

Otro cambio será el del césped, ya se cambiará la cancha artificial por una cancha híbrida de fibras artificiales entretejidas con césped natural cultivado sobre una base de plástico, según los reportes.

La cancha también contará con nuevos sistemas de riego, ventilación y drenaje.

El Estadio Dallas fue inaugurado en 2009 y tiene una capacidad para 94 mil aficionados. Es uno de los estadios más modernos de Estados Unidos.

Para el Mundial 2026 será el estadio que tenga más partidos al recibir cinco de Fase de Grupos, dos de Dieciseisavos de Final, uno de Octavos de Final y una Semifinal.

Partidos del Estadio Dallas en el Mundial 2026

Fase de Grupos



Domingo 14 de junio 2026

Partido 11 – Países Bajos vs. Japón - Grupo F - Estadio Dallas

Miércoles 17 de junio 2026

Partido 22 – Inglaterra vs. Croacia - Grupo L - Estadio Dallas

Lunes 22 de junio 2026

Partido 43 – Argentina vs. Austria - Grupo J - Estadio Dallas

Jueves 25 de junio 2026

Partido 57 – Japón vs. Albania/Polonia/Suecia/Ucrania – Grupo F - Estadio Dallas

Sábado 27 de junio 2026

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Partido 70 – Jordania vs. Argentina - Grupo J - Estadio Dallas

Dieciseisavos de Final

Martes 30 de junio 2026

Partido 78 – 2E vs. 2I - Estadio Dallas

Viernes 3 de julio 2026

Partido 88 – 2D vs. 2G - Estadio Dallas

Octavos de Final

Lunes 6 de julio 2026

Partido 93 – Ganador Partido 83 vs. Ganador Partido 84 - Estadio Dallas

Semifinales

Martes 14 de julio 2026