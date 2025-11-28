Estadio BBVA: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

Video ¡En plena Liguilla! En España afirman que Ramos se va de Monterrey: esto se sabe

Monterrey será por segunda vez sede de una Copa del Mundo de la mano del Estadio BBVA que se estrenará en el Mundial 2026 para el torneo en verano.

El Estadio Monterrey se probará previo al Mundial 2026 con partidos del Repechaje Internacional, pero cabe recordar que la ciudad como tal fue sede en la pasada edición de México 1986, pero con el Estadio Universitario, casa de Tigres.

El Gigante de Acero fue construído por la firma multinacional de arquitectura Populous y la firma mexicana de arquitectura en conjunto con el arquitecto Federico Velasco, V&FO Arquitectos.

Su construcción comenzó en el pasado 2010 y culminó para el 2015, con una inversión superior de 200 millones de dólares. El estadio fue el primero en las Américas en obtener una certificación plateada de Leadership in Energy & Environmental Design (LEED).

El estadio de Rayados de Monterrey, para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 53,500 espectadores.

¿DÓNDE QUEDA EL ESTADIO BBVA?



El Estadio Monterrey se ubica en la zona metropolitana de Monterrey, en específico en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, en la Avenida Pablo Livas de la colonia La Pastora.

La manera más fácil de poder arribar al Gigante de Acero es vía automóvil al contar con varios estacionamientos, pero de igual forma, existen vías aledañas para llegar en transporte público o taxi privado.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO MONTERREY



El Estadio BBVA albergará solo tres partidos de la Fase de Grupos, además de uno de Dieciseisavos de Final, para un total de cuatro juegos.