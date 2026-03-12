Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en New York / New Jersey El Estadio Nueva Yor/Nueva Jersey será la sede de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Nueva York / Nueva Jersey recibirá el encuentro más importante del Mundial 2026, convirtiéndose en el escenario que bajará el telón de la edición más grande en la historia del fútbol, con 48 selecciones y 104 partidos en tres países.

El Estadio Nueva York / Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, tiene capacidad para 82,500 espectadores y fue inaugurado en 2010.

Nueva York / Nueva Jersey albergará la Final del Mundial 2026

El domingo 19 de julio de 2026 se disputará en esta sede la Final del torneo, correspondiente al Partido 104.

Además de la Final, el estadio recibirá cinco encuentros de fase de grupos, un duelo de dieciseisavos de final y un partido de octavos.

El inmueble ha sido escenario de eventos internacionales como la final de la Copa América Centenario 2016 y encuentros del Mundial de Clubes FIFA 2025.

Cómo ver la Final y los partidos en Nueva York / Nueva Jersey

Los ocho encuentros que se disputarán en esta sede forman parte del calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Final del Mundial 2026 y todos los partidos del torneo podrán seguirse con el Pase Mundial 2026.

Calendario completo en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey

Sábado 13 de junio de 2026

Brasil vs. Marruecos – Grupo C a las 16:00 MX y 18:00 ET

Jueves 16 de junio de 2026

Francia vs. Senegal – Grupo I a las 13:00 MX y 15:00 ET

Lunes 22 de junio de 2026

Noruega vs. Senegal – Grupo I a las 18:00 MX y 20:00 ET

Jueves 25 de junio de 2026

Ecuador vs. Alemania – Grupo E a las 14:00 MX y 16:00 ET

Sábado 27 de junio de 2026

Panamá vs. Inglaterra – Grupo L a las 15:00 MX y 17:00 ET

Martes 30 de junio de 2026

1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Dieciseisavos de final



Domingo 5 de julio de 2026

Ganador Partido 76 vs. Ganador Partido 78 – Octavos de final



Domingo 19 de julio de 2026