Mundial 2026 Las conmovedoras palabras de Sergio Pérez que enorgullecen a México para el Mundial El piloto mexicano, en pleno paddock de la Fórmula 1, deja un mensaje especial para Guadalajara.

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Checo Pérez, piloto mexicano de Cadillac en la Fórmula 1, dejó conmovedoras palabras desde el paddock de la categoría reina del automovilismo, todo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

En entrevista exclusiva para TUDN, Checo Pérez refirió que si bien en su natal Guadalajara, una de las sedes para la próxima Copa del Mundo, han pasado "cosas que no nos gusta a nadie", el Mundial representa una gran oportunidad, a su juicio, para que México luzca ante el planeta.

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"Gudalajara es el tequila, su mariachi, su comida, la verdad es que es una ciudad, la más hermosa del mundo, tenemos nuestros problemas y han pasado cosas que no nos gusta a nadie, pero el Mundial será una muy buena oportunidad como ciudad y país de mostrarle al mundo lo grandes que somos", dijo Pérez,

Además, Checo Pérez pidió solo una cosa a la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo: dar su máximo, sin meterse en los resultados que pueda ofrecer el Tri.