    Mundial 2026

    México obtiene récord Guinness con clase de futbol más grande del mundo

    México, uno de los anfitriones del Mundial 2026, va por un tercer récord mundial.

    Por:Juan Regis
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    Video México obtiene récord Guinness por clase de futbol más grande del mundo

    Este domingo 15 de marzo, México, anfitrión de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 junto a Estads Unidos y Canadá, consiguió un récord Guinness tras organizar la clase de futbol más grande del mundo.

    La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio a conocer el hito alcanzado en la sede que recibirá por tercera ocasión un partido inaugural del Mundial --la única en la historia de la FIFA-- a inicios de junio.

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    "¡9 mil 500 personas participaron en La Clase de Futbol más Grande del Mundo para batir el récord Guinness! Nos reunimos para demostrar que esta es la #CiudadMásDeportiva y apasionada por el futbol.

    "Con esta energía y unidad, la #CapitalDeLaTransformación está más que lista para recibir el #Mundial2026", comunicó vía X.

    En punto de las 10 de la mañana, hora local, la plancha del Zócalo, en el centro de la capital mexicana, presumió una gigantesca cancha de futbol de césped sintético que albergó la clase masiva con una duración de 35 minutos ininterrumpidos.

    Tras obtener el certificado Guinness, México se alista para establecer su tercera marca con el mural de futbol más grande del mundo en Baja California el próximo 30 de mayo.

    Días antes, el país azteca obtuvo otro reconocimiento por crear la playera más grande del mundo en el Estado de Chiapas con más de 4 mil voluntarios.

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