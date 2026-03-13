Mundial 2026 México busca obtener récord Guinness con la clase de futbol más grande del mundo A 90 días, así se vive la fiebre por la Copa del Mundo en la capital mexicana.

Video ¡Conoce el Clairefontaine! El centro de entrenamiento de Francia

México busca establecer un récord Guinness a 90 días de la Copa del Mundo de la FIFA a celebrarse en suelo azteca, Estados Unidos y Canadá este verano.

La Ciudad de México, una de las principales sedes del Mundial 2026, que albergará su tercera inauguración en Copas del Mundo --la única en el mundo con dicho número de ceremonias-- se alista para albergar la clase de futbol más grande del mundo.

PUBLICIDAD

Este domingo 15 de marzo, la plancha del Zócalo de la Ciudad de México juntará a 10 mil aficionados que, con balón en mano, realizarán actividad física durante 35 minutos para poder establecer un nuevo récord en la historia.

A partir de las 10am, tiempo local, el Zócalo, en el centro de la ciudad, presumirá una de las canchas más grandes de futbol en el mundo de césped sintético para la clase masiva para la cual todos los registros han sido cubiertos.

A partir de las 10:35am, cuando haya terminado la clase y se haya conseguido el récord mundial, el espacio destinado para la clase masiva será abierta al público general y de manera gratuita.

La Ciudad de México se alista para albergar su tercer partido inaugural en Copas del Mundo cuando la Selección Mexicana enfrente a Sudáfrica como parte del banderazo de salida del Mundial.