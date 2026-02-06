Mundial 2026 Emilio Azcárraga habla sobre los avances del Estadio Banorte El dueño del inmueble y del América habló sobre como van las obras del inmueble.

Video Emilio Azcárraga explica los avances del Estadio Banorte



Emilio Azcárraga, principal accionistas del Estadio Banorte y del Club América, habló este viernes sobre los avances del Estadio Banorte.

"La verdad que muy contentos del avance que hemos tenido ha sido un trabajo de muchísima gente. Creo que alrededor de 1300 personas laborando ya en estas fechas" aseguró.

Y explicó sobre las etapas de las que consta la remodelación del mítico inmueble rumbo al Mundial 2026.

"Esta primera etapa que termina ahora, digamos el 28 de marzo con la reapertura, es importante y luego seguir con las obras que faltan para la Copa del Mundo y luego, después, porque hay muchas cosas que por decir, la complejidad de la obra no se pueden hacer.

"Como por ejemplo, el estacionamiento de afuera el grande por todo ahorita ya no lo ve, pero había mucha basura, mucho tránsito de camiones y lo tenemos que hacer posterior del Mundial", comentó.

Sobre sí, las obras van en tiempo y forma, también explicó.

"Mira, los constructores dicen que sí. Yo no soy experto en construcción. Ponen unas fechas. Tenemos una junta cada semana, como que no veo que sus fechas sean las fechas, pero la verdad va muy bien. Hubo mucha dificultad al principio y es que ahora ha estado mucho más en paz.

"Tenemos estas fases que nunca explicamos lo que se va a hacer. Entonces es importante y la otra, la tercera fase es como para siempre para seguir implementar. Dando nuevas cosas para que la experiencia y la seguridad de todos los aficionados que vienen", concluyo sobre el tema.

Va con Patriots en el Super Bowl

Ya encaminados, Emilio Azcárraga habló su favorito en el Super Bowl que se jugará el domingo y aunque señaló que no tiene un favorito se decantó por New England Patriots por aquello de la sociedad con General Atlantic.

"Sabes que no soy mucho de futbol americano, pero la verdad es que la sociedad con General Atlantic es un paso importante en la institucionalización del club y del estadio. Son muy buenos socios la familia Kraft, vinieron aquí a jugar una vez hace unos años vinieron a la obra y obviamente están viendo un cambio", dijo

"Entonces ojalá y les toque ganar a los Patriotas en un evento tan importante como el Super Bowl y ojalá los veamos pronto de vuelta aquí en un juego de la NFL que ya vienen a finales de noviembre a principios de diciembre", concluyó.