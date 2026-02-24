    Mundial 2026

    México vs. Portugal: Partido no corre riesgo de jugarse en marzo

    TUDN tuvo contacto con una fuente de la Federación Portuguesa de Futbol sobre el comunicado lanzado.

    Por:Antonio Quiroga
    Video México vs. Portugal no corre peligro ni se cancela: Fuente al interior de Federación Portuguesa

    Una fuente cercana a la Federación Portuguesa de Futbol comunicó a TUDN que el partido amistoso de México vs. Portugal, como marco de la reinaguración del Estadio Banorte no está en riesgo.

    Hugo Ramírez, corresponsal en Europa, fue quien tuvo contacto con esta persona de la federación lusitana, para explicar un poco el motivo del comunicado lanzado, donde Portugal evaluará el juego ante México por los acontecimientos recientes en México.

    "Ya tuve contacto con la gente cercana a la Federación Portuguesa de Futbol y literal me dicen esto: 'Hola Hugo, no te preocupes. El partido no corre peligro. La Federación Portuguesa de Futbol (FPF) y la Selección Nacional quieren jugar el partido el 28'".

    De igual forma, nuestro corresponsal en Europa, señaló que más de la comunicación que tuvo con esta fuente de la FPF le añadió esto.

    "Hay mucho ruido en los medios portugueses por lo que se vivió en Guadalajara, pero que el deseo particular de la Federación y de la selección, es que el juego se lleve a cabo. No está en riesgo el partido y tienen intención que se efectúe".

    COMUNICADO DE FPF SOBRE EL MÉXICO VS. PORTUGAL


    Esto es parte del comunicado de la Federación Portuguesa de Futbol que se emitió hace unas horas.

    "Los acontecimientos recientes exigen una evaluación continua de las condiciones asociadas a los viajes de la delegación de la FPF. En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y cruciales para el seguimiento de la situación.

    "Cualquier decisión se tomará como resultado de un seguimiento continuo, en estrecha coordinación con el Gobierno y en sintonía con la Federación Mexicana de Futbol, entidad con la que la FPF mantiene excelentes relaciones institucionales y contacto regular.

    "La Federación Portuguesa de Futbol subraya que la seguridad de los jugadores, del cuerpo técnico y de los aficionados es su absoluta prioridad, siendo este el criterio rector de todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido", se lee en el comunicado.

    Cabe recordar que la expectación del partido México vs. Portugal, va de la mano por la posible presencia de Cristiano Ronaldo y en las últimas semanas se supieron algunas condiciones para el tema del viaje de los europeos al país.

    Video Roberto Martínez habla EN EXCLUSIVA del México vs. Portugal
