Estadio Akron: Ubicación, capacidad y partidos del Mundial 2026

Video Guadalajara y la historia de los 17 juegos que ha albergado en Mundiales

Guadalajara seguirá como sede de un Mundial de la FIFA por tercera ocasión, pero esta vez de la mano del Estadio Akron que se estrenará en esta competencia.

El Estadio Akron vivirá por primera vez lo que es ser sede de la Copa del Mundo de la FIFA, aunque para la ciudad será especial por los 17 juegos que previamente disfrutaron en el Mundial México 1970 y México 1986.

El recinto es obra de los arquitectos Jean Marie Massaud y Daniel Pouzet que inició en 2007 y culminó en 2010, para ser la nueva casa de las Chivas de la Liga MX, que renovó su cancha para el torneo.

Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estadio Guadalajara tendrá capacidad para casi 50 mil espectadores.

¿DÓNDE QUEDA EL ESTADIO AKRON?



El Estadio Akron se ubica en la zona metropolitana de Guadalajara, en específico en el municipio de Zapopan, Jalisco, en la Avenida Circuito JVC, en la colonia El Bajío.

La forma de poder llegar a este estadio es vía automóvil al contar con estacionamiento gratuito, así como por transporte público con autobuses que llevan directo a la periferia del recinto.

PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO AKRON



El Estadio Guadalajara albergará solo partidos de la Fase de Grupos, con un total de cuatro encuentros.