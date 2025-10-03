Video ¡Fiesta mundialista! El 2026 también se vive con las Fiestas de Octubre

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, falta menos de un año para que el magno evento futbolístico comience en México, Estados Unidos y Canadá, que por primera vez serán las tres sedes conjuntas para este torneo y que en diciembre se realizará el sorteo para conocer los partidos.

Además, la ciudad de New York, sede de la Final del Mundial 2026, presentó en vivo las botargas de las tres mascotas que amenizarán el evento y que pronto invadirán las calles de los tres países para acercar a la afición a la pasión con la que se vive una Copa del Mundo.

GUADALAJARA SE UNE AL AMBIENTE DEL MUNDIAL 2026

La Perla Tapatía comenzó a amenizar la fiesta mundialista con la inauguración del “Pabellón el alma del Mundial” como parte también de las fiestas mexicanas de octubre y en el que se rindieron homenaje a grandes figuras del futbol mexicano que dejaron huella en las Copas del Mundo.

Exjugadores como Guillermo ‘Campeón’ Hernández, Ignacio ‘Cuate’ Calderón, Javier ‘Cabo’ Valdivia, Isidoro ‘Chololo’ Díaz, Gustavo ‘El Halcón’ Peña, Fernando Quirarte y Javier Hernández (padre) recibieron reconocimientos por su trayectoria, en una emotiva ceremonia que conectó a los presentes con la memoria futbolística de Guadalajara, informó el comité organizador del evento.

Con una superficie de 580 metros cuadrados, el Pabellón ofrece un recorrido de entre 25 y 30 minutos en el que los visitantes pueden experimentar la pasión del futbol a través de instalaciones inmersivas y recreativas.

Desde el túnel multisensorial que simula la entrada a un estadio, hasta el Museo de Memorabilia curado por Gabriel Bustamante, donde se exhiben camisetas, balones y piezas que pertenecieron a leyendas como Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Rafael Márquez y Cuauhtémoc Blanco, cada espacio está diseñado para despertar emoción y nostalgia.