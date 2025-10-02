El Mundial 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá comienza a tomar forma a menos de un año que se dispute luego de que ya haya varias selecciones clasificadas a la justa además de los tres anfitriones para un evento sui generis, pues es la primera vez que se desarrollará en tres países.

México se convertirá en la primera nación en albergar tres Mundiales, Estados Unidos lo será por segunda ocasión mientras que para Canadá será la primera vez en su historia; además, será la primera edición con 48 selecciones participantes para un total de 104 partidos.

PUBLICIDAD

La semana pasada se revelaron las tres mascotas que estarán en la próxima Copa del Mundo de la FIFA, la segunda ocasión en la historia en la que una edición tendrá esa cantidad, pues en Corea/Japón 2002 también fueron tres las mascotas que representaron al evento.

CÓMO ES Y CÓMO SE LLAMA EL BALÓN OFICIAL PARA EL MUNDIAL 2026

El balón se une así a la colección de esféricos que han rodado por las canchas de las Copas del Mundo de la FIFA; la marca deportiva que patrocina el esférico es la misma que lo hace desde el Mundial México 1970 cuando se jugó con el Telstar.

Esta vez el esférico cuenta con tres colores principales y que representan a cada una de las sedes; el verde por México y con un grabado de un águila, el azul por Estados Unidos y una estrella y el rojo por Canadá con un grabado de una hoja de maple; además del color blanco como base.

El esférico portará el logotipo de la marca deportiva alemana que lo patrocina así como el logotipo que da identidad al Mundial 2026 así como el nombre del balón: Trionda.

Estos son los nombres de los balones de todos los Mundiales en la historia: