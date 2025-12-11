    Mundial 2026

    América hace historia hacia el Mundial 2026

    Las Águilas hicieron un anuncio sin precedentes hacia el año mundialista, donde México y el Estadio Banorte serán sedes por tercera vez de una Copa del Mundo.

    Video ¡América hace historia rumbo al Mundial 2026!

    A poco más de medio año para el inicio del Mundial 2026, tercera edición que México alberga, aunque ahora como coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, las Águilas del América pasaron a la historia como parte de la justa mundialista.

    El club anunció este jueves que se convirtió en el primer equipo en la historia en convertirse en un Host City Supporter de la Ciudad de México en apoyo a la FIFA y a la organización de la Copa del Mundo 2026.

    “Estamos agradecidos por la oportunidad de apoyar a nuestra querida Ciudad de México, una de las ciudades más dinámicas y cosmopolitas del mundo y casa de nuestras Águilas, donde se disputarán cinco partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre ellos, al menos dos partidos de nuestra Selección Mexicana.

    “Por tal motivo, el Club América, con más de 45 millones de aficionados en Norteamérica, no podía mantenerse ajeno a la fiesta más grande del futbol que llegará el próximo año a todos los rincones del mundo, y de manera muy especial, a nuestra ciudad”, informaron las Águilas en un comunicado a través de sus redes sociales y su sitio web.

    El Estadio Banorte, que en marzo se reinaugurará con un partido amistoso entre México y Portugal, con la presencia de Cristiano Ronaldo y que generó una saturación en el sistema de la boletera del encuentro, es sede de tres juegos de la Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y otro de Octavos de Final.

