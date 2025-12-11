Mundial 2026 Monterrey apuesta por tener el FIFA Fan Festival más grande del Mundial 2026 Samuel García, gobernador de Nuevo León, dio detalles de cómo será el Fan Fest en el Parque Fundidora.

Video Así será el Fan Fest de Monterrey para el Mundial 2026: ¡Hay bandas confirmadas!

Samuel García, gobernador de Nuevo León, le dio la vuelta a la página sobre la inconformidad que hay en Monterrey por los partidos que les tocó para el Mundial 2026 y aseguró que, pese a ello, la ciudad buscará tener el Fan Fest más grande de la historia.

El FIFA Fan Festival de Monterrey se realizará en el Parque Fundidora que espera recibir más de 100 mil personas por día durante los 40 días que estará abierto al público.

“El Fan Fest va a ser único, es nuestra puesta, es donde el gobierno sí puede lucir y llevar el futbol a toda la gente”, señaló el político en Faitelson Sin Censura.

“El Parque Fundidora es un parque de 80 hectáreas y ya lo convertimos de 120, es un parque que, aunque es abierto al público, tiene casetas de seguridad en todas las entradas. Eso no lo tiene ninguna otra sede”, añadió.

Samuel García dio más detalles del Fan Fest que prepara el gobierno junto al Parque Fundidora, incluso, adelantó que habrá presentaciones musicales.

“Tenemos que hacer un mix para que el parque siempre esté abierto con juegos, pantallas para que la gente pueda ir a ver los juegos y de vez en cuando un buen grupo, por ejemplo, Lemus (gobernador de Jalisco) ya dijo Maná y El Potrillo (Alejandro Fernández).

“ Aquí vamos a poner a Pesado, Grupo Firme, lo que la gente quiera escuchar ese verano. Sí tenemos la meta de que sea el Fan Fest más concurrido en la historia de FIFA: 40 días de fiesta, de grupos. El estado no va a gastar ningún peso, todo va a ser interno del parque”, destacó.