¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial 2026?

México, Estados Unidos y Canadá protagonizarán una Copa del Mundo de la FIFA histórica en 2026 por ser la primera edición con 48 selecciones participantes, con Dieciseisavos de Final en el calendario y, también, la primera en organizarse en tres sedes.

Falta poco para que se den a conocer los grupos, rivales de cada selección y el calendario con partidos de por medio y donde se sabrá quiénes serán los sinodales de la Selección Mexicana, Estados Unidos y Canadá, las anfitrionas, así como el resto de los cabezas de serie.

¿CUÁNDO ES EL SORTEO PARA EL MUNDIAL 2026?

La sede y la fecha la reveló en agosto pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde la Casa Blanca y acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El escenario para que se lleve a cabo el sorteo es el Kennedy Center de Washington D.C., capital de Estados Unidos y catedral de las artes escénicas, y será el viernes 5 de diciembre cuando las 48 selecciones nacionales conozcan el camino a seguir en esta nueva edición del Mundial.

El sorteo lo podrás seguir totalmente en vivo por TUDN, con el mejor análisis y las voces autorizadas para detallar el seguimiento que tendrá la Selección Mexicana en esta nueva gesta y en lo que será la primera ocasión en que un país, México, sea por tercera ocasión sede de una Copa del Mundo de la FIFA.