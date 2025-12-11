Mundial 2026 Mundial 2026: la CDMX lanza placa vehicular conmemorativa para la Copa del Mundo Son tres modelos de esta limitada edición de las placas los que estarán a disposición de los conductores de la CDMX.

Video Lanzan placa vehicular conmemorativa del Mundial 2026

A menos de un año del Mundial 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá, el Gobierno de la CDMX comienza a poner el ambiente hacia la magna justa futbolística, ahora con una nueva implementación a partir del primer día de enero próximo.

Después de que se diera a conocer la mascota de la CDMX para el año mundialista, un ajolote color rosa con vestimenta de jugador de futbol, ahora la Jefa de Gobierno Clara Brugada fue más allá.

Este jueves se dieron a conocer los tres modelos que implementará el Gobierno de la CDMX de placas vehiculares con un distintivo para el Mundial 2026, aunque lejos de las mascotas y aspectos oficiales de la FIFA.

Se trata de tres placas vehiculares de color negro, blanco y amarillo en el que aparece la mascota de la CDMX y con distintivos en colores vivos y un balón en la parte superior de la Placa Conmemorativa Mundial 2026.

El costo de las placas será de mil 500 pesos mexicanos, un total que incluye la baja y el alta de este cambio sin que signifique un programa obligatorio de reemplacamiento, sólo con la finalidad de comenzar a sentir ese ambiente futbolístico en la CDMX de cara a la Copa del Mundo de la FIFA.

La solicitud de las placas se puede realizar a través de las páginas oficiales del Gobierno de la CDMX a partir de enero próximo, se espera que tras la solicitud se comiencen a entregar estas placas vehiculares en febrero. Si se solicita después, la espera se reducirá hasta por tres días como tiempo máximo de espera.