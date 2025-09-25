Esta semana se revelaron los nombres de las tres mascotas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, personajes representativos de cada uno de los países sedes; Canadá, México y Estados Unidos, que por primera vez en la historia de la competición se realizará en tres naciones.

Fue en 2002 cuando por primera ocasión un Mundial fue con sede compartida, Corea del Sur y Japón; ahora existe un nuevo formato que compete a 48 selecciones nacionales que participarán para un total de 104 partidos a disputarse entre el 11 de junio al 19 de julio.

Incluso, el Mundial puede evolucionar y revolucionar para la edición de 2030 cuando se contemplan hasta 64 equipos participantes y a la espera de conocer el formato con el que se contenderá.

ASÍ SON LAS MASCOTAS DEL MUNDIAL 2026

Tras revelarse sus nombres, este jueves se dieron a conocer los rostros y aspectos de las tres mascotas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que dan identidad a cada uno de los países que representan.

El alce Maple™ nació para recorrer todas las provincias y territorios de Canadá, entabla contacto con su gente y se familiariza con la riqueza cultural del país. Apasionado del arte urbano, amante de la música y guardameta entregado, el alce Maple™ destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo.

Con sus legendarias paradas, su extraordinaria fortaleza y liderazgo, así como su estilo incomparable, el alce Maple™ tiene un sinfín de historias que contar.

El jaguar Zayu™ es la mascota de México, habita en las selvas del sur y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país. El jaguar Zayu™, cuyo nombre significa unidad, fortaleza y alegría, es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad.

Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, además de unir a personas de diferentes países con su pasión y orgullo. Además de un deportista, el jaguar Zayu™ es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya.

El águila Clutch™ es la mascota representativa de Estados Unidos, recorre el país con un espíritu insaciable, una curiosidad sin límites y un optimismo inquebrantable. Se familiariza con todas las culturas y disfruta cada partido y cada momento al máximo.

Audaz dentro del campo y fuente de inspiración fuera de él, el águila Clutch™ predica con el ejemplo levantando el ánimo de su equipo con energía y determinación, convierte cada reto en una oportunidad para alcanzar nuevas metas.