    Mundial 2026

    FIFA presenta en evento público a Mapple, Zayu y Clutch, mascotas del Mundial 2026

    Las mascotas del Mundial 2026 fueron presentadas por la FIFA a los fans en un evento en New York.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Bellísimas! Primera aparición pública de las mascotas del Mundial 2026

    Las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Mapple, Zayu y Clutch, fueron presentadas a todo el público en el Festival Global Citizen 2025.

    La FIFA fue parte de este evento que tiene como propósito recaudar apoyos y movilizar acciones en pro de la educación y el medioambiente, donde figuraron varios artistas.

    PUBLICIDAD

    Las mascotas del Mundial 2026 lucieron por primera vez con botargas para deleite de todos los presentes, en compañía de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

    El evento fue conducido por el actor y embajador de Global Citizen, Hugh Jackman. El cartel de artistas musicales estuvo compuesto por Cardi B, Shakira, Tyla, Ayra Starr, Mariah the Scientist, Camilo y Elyanna.

    Mapple, Zayu y Clutch desfilaron por la famosa alfombra roja, donde miles de fotógrafos y camarógrafos pudieron tomar de cerca la apariencia de las mascotas del Mundial 2026 que fueron presentadas el pasado jueves 25 de septiembre.

    El evento fue en pro de brindar acceso a energía eléctrica a un millón de personas en África, además de buscar educación de calidad y entrenamientos de futbol a 30 mil niños de todo el globo.

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    Se revelan las mascotas del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá

    Se revelan las mascotas del Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá

    2 min
    Las mascotas de los Mundiales de México 1970 y 1986: Juanito y Pique

    Las mascotas de los Mundiales de México 1970 y 1986: Juanito y Pique

    1 min
    Striker, el perro que revivió la tradición animalista en los Mundiales

    Striker, el perro que revivió la tradición animalista en los Mundiales

    2 min
    ¡De ensueño! FIFA revela nombres de las mascotas para Mundial 2026

    ¡De ensueño! FIFA revela nombres de las mascotas para Mundial 2026

    2 min
    El Mundial 2030 puede jugarse con 64 equipos: FIFA discute el tema

    El Mundial 2030 puede jugarse con 64 equipos: FIFA discute el tema

    Relacionados:
    Mundial 2026FIFA

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Premios Juventud 2025
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD