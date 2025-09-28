Video ¡Bellísimas! Primera aparición pública de las mascotas del Mundial 2026

Las mascotas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Mapple, Zayu y Clutch, fueron presentadas a todo el público en el Festival Global Citizen 2025.

La FIFA fue parte de este evento que tiene como propósito recaudar apoyos y movilizar acciones en pro de la educación y el medioambiente, donde figuraron varios artistas.

Las mascotas del Mundial 2026 lucieron por primera vez con botargas para deleite de todos los presentes, en compañía de Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El evento fue conducido por el actor y embajador de Global Citizen, Hugh Jackman. El cartel de artistas musicales estuvo compuesto por Cardi B, Shakira, Tyla, Ayra Starr, Mariah the Scientist, Camilo y Elyanna.

Mapple, Zayu y Clutch desfilaron por la famosa alfombra roja, donde miles de fotógrafos y camarógrafos pudieron tomar de cerca la apariencia de las mascotas del Mundial 2026 que fueron presentadas el pasado jueves 25 de septiembre.