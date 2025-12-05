Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, llegó junto a Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol; y Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales; en la alfombra roja para el sorteo del Mundial 2026 en el John F. Kennedy Center en Washington D.C. y que puedes seguir por la señal de ViX.

La Diosa Fortuna dictará la suerte de México para conocer a sus rivales correspondientes en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde buscará no sólo clasificar a una inédita ronda de Dieciseisavos de Final, sino que hacerlo como primero de su sector para mantener su estadía en territorio mexicano con el respaldo de su afición.

PUBLICIDAD

Mauricio Ymay y Juan Pablo Sorín entrevistaron al estratega de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, quien más allá de hablar de posibles jugadores que contempla para el Mundial 2026, incluidos los emergentes como Gilberto Mora, que ha dejado buenas sensaciones, también contestó sobre los posibles rivales que le toquen dentro del Grupo A.

“Hemos estado en tres Mundiales, cinco ahora, me han tocado siete rivales europeos, tres sudamericanos, un asiático y un africano. Me da exactamente lo mismo (qué rivales le toquen). Estamos con mucha ilusión, me llena mucho y esperemos que nos salga bien todo”, indicó de buen humor ‘el Vasco’ Aguirre.

RESPALDO TOTAL A JAVIER AGUIRRE Y MÉXICO TRAS EL SORTEO DEL MUNDIAL 2026

Mikel Arriola destacó el apoyo que ha recibido el cuerpo técnico del Vasco para preparar el Mundial 2026 que por tercera ocasión en la historia se desarrollará en México, aunque esta vez como coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

“Es relevante para todo ser país sede. Acompañando a Javier y Duilio. La directiva cercana al cuerpo técnico para que se den las condiciones para la preparación y es el día de mayor expectativa para ver cómo se conforman los grupos y trabajar para buscar rivales y mejores condiciones”, indicó el Comisionado Presidente de la Femexfut.

“Es la importancia de conocer rivales, decidiremos junto a Javier (Aguirre) qué nos conviene en los previos para el Mundial. Agradecer a Mikel y los directivos que nos han apoyado, se ha hecho un gran esfuerzo para los rivales que ha pedido Javier y los horarios para armar la logística del Mundial, es el nervio que tenemos hoy”, señaló por su parte Duilio Davino.