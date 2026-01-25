    Mundial 2026

    Bolivia vs. México, el último gol que recibió el Tri de los bolivianos

    El partido se dio en Colorado, Estados Unidos y el portero del Tri era Guillermo Ochoa.

    La Selección Mexicana visitará a Bolivia para un encuentro amistoso, juego que servirá de preparación para el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

    Este juego se disputará el próximo domingo 25 de enero en el Estadio Olímpico de Santa Cruz, compromiso que será solo con jugadores de la Liga MX al no ser una Fecha FIFA oficial.

    México y Bolivia tienen un amplio historial de enfrentamientos, tanto amistosos como oficiales, con un balance a favor del Tri bastante notable, pero ¿cuándo fue la última vez que Bolivia le anotó un gol a México?

    El último gol que Bolivia le anotó a la Selección Mexicana

    Este suceso se dio en un partido amistoso un 11 de marzo del 2009, duelo que se jugó en la cancha del Dick's Sporting Goods Park de Colorado, Estados Unidos.

    Para ese juego el Tri era dirigido por Sven-Göran Eriksson y el resultado fue a favor de los mexicanos por marcador de 5-1.

    Matías Vuoso marcó doblete, Leandro Augusto, Sergio Santana y José María Cárdenas anotaron para México, mientras que el héroe de los bolivianos fue Didí Torrico.

    La Selección Mexicana alineó con, Guillermo Ochoa en la portería, los defensas fueron, Julio César Domínguez, Leobardo López, Fausto Pinto y Óscar Rojas.

    En medio campo estuvieron, Gerardo Torrado, Fernando Arce, Israel Martínez y Leandro Augusto, en la delantera aparecieron Omar Bravo, Matías Vuoso.

    Video Resumen Retro | El día que Chicharito se lució con doblete ante Bolivia
