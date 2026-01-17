    Mundial 2026

    Curiosidades del partido por el tercer lugar que nadie quiere jugar en Mundiales

    El partido por el tercer lugar está lleno de historia en las Copas del Mundo.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Orbelín Pineda y Mateo Chávez podrían reencontrase en Europa!

    Dentro de las muchas peculiaridades y récords que existen en cada edición del Mundial de la FIFA, destaca un partido que no muchas selecciones quieren jugar por lo que representa: un premio de consolación.

    Se trata del partido por el tercer lugar que suele pasar desapercibido por la gran mayoría de los fanáticos que aguardan con ansiedad la final de la Copa del Mundo. Pero pocos saben que dicho encuentro está lleno de historia.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Marruecos cumple pronóstico y es finalista de su Copa Africana previo al Mundial 2026
    1 mins

    Marruecos cumple pronóstico y es finalista de su Copa Africana previo al Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Senegal y Sadio Mané vencen a Egipto, y se meten a la final de la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Senegal y Sadio Mané vencen a Egipto, y se meten a la final de la Copa Africana de Naciones

    Mundial 2026 Equipos
    El número de futbolistas que podrá convocar Javier Aguirre para el Mundial 2026
    1 mins

    El número de futbolistas que podrá convocar Javier Aguirre para el Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Egipto gana partidazo entre mundialistas de la mano de Mo Salah en Copa Africana
    1 mins

    Egipto gana partidazo entre mundialistas de la mano de Mo Salah en Copa Africana

    Mundial 2026 Equipos
    Nigeria elimina a Argelia de la Copa Africana de Naciones de cara al Mundial 2026
    1 mins

    Nigeria elimina a Argelia de la Copa Africana de Naciones de cara al Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Senegal golpea en el momento justo y se mete a Semifinales de la Copa Africana
    1 mins

    Senegal golpea en el momento justo y se mete a Semifinales de la Copa Africana

    Mundial 2026 Equipos
    Nigeria avanza con autoridad a Cuartos de Final de la Copa Africana
    1 mins

    Nigeria avanza con autoridad a Cuartos de Final de la Copa Africana

    Mundial 2026 Equipos
    Egipto sufre pero avanza a Cuartos de Final tras doblegar a Benín
    1 mins

    Egipto sufre pero avanza a Cuartos de Final tras doblegar a Benín

    Mundial 2026 Equipos
    Senegal confirma favoritismo y elimina a Sudán para meterse a Cuartos
    1 mins

    Senegal confirma favoritismo y elimina a Sudán para meterse a Cuartos

    Mundial 2026 Equipos
    Senegal y RD Congo certifican su pase en la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Senegal y RD Congo certifican su pase en la Copa Africana de Naciones

    Mundial 2026 Equipos

    De acuerdo con Ricardo Salazar, en 1934 se jugó por primera vez el juego por el tercer lugar en una Copa del Mundo. Alemania venció 3-2 a Austria, donde caería el que fuera durante mucho tiempo gol más rápido en Mundiales a los 25 segundos.

    En el 38’, Brasil remontó a Suecia, partido en el que Leonidas da Silva estableció el récord de 8 goles en etapa de eliminación directa, es decir de Octavos de Final en adelante con 8 goles en 5 juegos, cifra que solo Ronaldo Nazário (8 goles en 10 juegos) y Kylian Mbappé (8 goles en 8 partidos) han alcanzado, en 2006 y 2022, respectivamente.

    En la edición de Brasil 1950, el título del mundo se definió en un cuadrangular final y no hubo partido por el tercer lugar. Se reestableció en 1954 y se jugó por primera vez por un campeón el mundo en el enfrentamiento que Uruguay perdió ante Austria. Otro dato curioso: en dicho partido cayó el primer autogol en partidos de consolación.

    Para la próxima edición del Mundial 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá más récords podrían establecerse o empatarse de cara a la primera Copa del Mundo con un nuevo formato que incluirá más selecciones y, por ende, más partidos.

    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Tráiler: Apostarías por mí
    El hilo rojo
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX