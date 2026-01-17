Mundial 2026 Curiosidades del partido por el tercer lugar que nadie quiere jugar en Mundiales El partido por el tercer lugar está lleno de historia en las Copas del Mundo.

Dentro de las muchas peculiaridades y récords que existen en cada edición del Mundial de la FIFA, destaca un partido que no muchas selecciones quieren jugar por lo que representa: un premio de consolación.

Se trata del partido por el tercer lugar que suele pasar desapercibido por la gran mayoría de los fanáticos que aguardan con ansiedad la final de la Copa del Mundo. Pero pocos saben que dicho encuentro está lleno de historia.

De acuerdo con Ricardo Salazar, en 1934 se jugó por primera vez el juego por el tercer lugar en una Copa del Mundo. Alemania venció 3-2 a Austria, donde caería el que fuera durante mucho tiempo gol más rápido en Mundiales a los 25 segundos.

En el 38’, Brasil remontó a Suecia, partido en el que Leonidas da Silva estableció el récord de 8 goles en etapa de eliminación directa, es decir de Octavos de Final en adelante con 8 goles en 5 juegos, cifra que solo Ronaldo Nazário (8 goles en 10 juegos) y Kylian Mbappé (8 goles en 8 partidos) han alcanzado, en 2006 y 2022, respectivamente.

En la edición de Brasil 1950, el título del mundo se definió en un cuadrangular final y no hubo partido por el tercer lugar. Se reestableció en 1954 y se jugó por primera vez por un campeón el mundo en el enfrentamiento que Uruguay perdió ante Austria. Otro dato curioso: en dicho partido cayó el primer autogol en partidos de consolación.