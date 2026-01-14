    Mundial 2026

    Marruecos cumple pronóstico y es finalista de su Copa Africana previo al Mundial 2026

    Drama por todos lados en Rabat, pero la Copa Africana de Naciones tiene ya a sus finalistas.

    Por:Fernando Vázquez
    El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, como gran aperitivo, se presenta la Copa Africana de Naciones que tiene definida su Final, todo después de que el dramatismo abarcó el duelo entre Marruecos y Nigeria, dos de los grandes candidatos a llevarse el certamen continental.

    Después de un 0-0 en tiempo regular, los marroquíes tuvieron qué recurrir a los penales para lograr el anhelado pase a la gran Final de la Copa Africana ante unas 'Águilas' que tuvieron en sus manos la eliminación del gran favorito a llevarse el certamen.

    Rabat vibró con unos marroquíes que se emplearon a fondo, pero que fueron incapaces de derrumbar el orden nigeriano. El conjunto más explosivo de África en la actualidad tuvo poca pólvora y los penales fueron inevitables en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah.

    Chukwueze fue incapaz de aprovechar el error inicial en la tanda de penales por parte de Igamane y, por el contrario, Nigeria, otro favorito a alzar la Copa Africana a pesar de que no clasificó al Mundial 2026, volvió a fallar, ahora por conducto de Onyemaechi para abrirle la puerta a los locales de disputar el título.

    Marruecos no gana el máximo certamen de África desde 1976, su único título, y se medirá en la Gran Final a Senegal, escuadra que dejó en el camino a Egipto y que también está en busca de su segundo título en el continente.

    Mundial 2026Copa Africana de NacionesMarruecos 2026Nigeria

