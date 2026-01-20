Mundial 2026 David Gunn llena de elogios a Ochoa: "Es una leyenda" El portero panameño recordó la trayectoria del mexicano pese a que no jugará ante ellos.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Memo Ochoa recibe tremendo elogio desde Panamá con estas palabras

El portero de la selección de Panamá, John David Gunn, se rindió ante Guillermo Ochoa y lo catalogó como uno de los “mejores porteros de todos los tiempos”.

En conferencia de prensa previo al duelo frente a la Selección Mexicana, el futbolista panameño afirmó que el guardameta mexicano es uno de sus ídolos.

PUBLICIDAD

“En el tema de los porteros sabemos que Memo (Ochoa) es una leyenda que ha ido a varias copas mundiales y para mí es uno de los mejores porteros de todos los tiempos de esta área (CONCACAF) y para mí es un gran ídolo, México tiene buenos porteros, pero Memo es otro nivel”, aseguró David Gunn.

Cabe destacar que Guillermo Ochoa no fue convocado por Javier Aguire para los compromisos ante Panamá y Bolivia debido a que no es fecha FIFA.

“MÉXICO NO SERÁ FÁCIL”

Sobre el partido ante la Selección Mexicana del próximo jueves, David Gunn, señaló que el Tri será complicado pese a no contar con sus estrellas.