Senegal 2026 Senegal y Sadio Mané vencen a Egipto, y se meten a la final de la Copa Africana de Naciones Con un tanto del delantero del Al-Nassr, los Leones de Teranga se colaron al duelo por el título del torneo.

Sadio Mané y Senegal enseñaron su futbol de experiencia y clase, y en base a paciencia consiguieron vencer 1-0 a Egipto y los Leones de Teranga son el primer finalista de la Copa Africana de Naciones.

Dominaron todo el partido, generaron llegadas de peligro a lo largo de los 90 minutos e incluso tras el tanto del atacante del Al-Nassr siguieron empujando por más.

Y, como yo lo hemos dicho, el único tanto del duelo fue obra de Mané, a los 78 minutos.

Senegal nunca le prestó el balón a los Faraones y por lo tanto Mo Salah tuvo poco contacto con el balón y por lo tanto se fue sin chances de gol. Así el primer tiempo, así el segundo.

En la parte inicial del encuentro, Mané y compañía e nvolvieron con su futbol al rival y aunque perdieron a Koulibaly por lesión a los 24 minutos, siguieron empujando por el gol.

Tras los primeros 45 minutos, un conato de bronca entre las bancas, que no pasó a mayores se presentó, pero no cambió en nada el accionar del juego.

Ya para la segunda mitad, Senegal hizo gala de paciencia como los leones de su apodo, y luego de una serie de rebotes, Mané prendió el esférico para mandarlo al fondo de las redes y mandar a su selección al juego por el título del torneo.

El otro finalista, saldrá del partido entre Nigeria y el local Marruecos que se jugará más tarde este miércoles.