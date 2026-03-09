    Mundial 2026

    Bolivia anuncia convocatoria para juego de repechaje del Mundial 2026 ante Surinam

    El Estadio Monterrey albergará el partido que dará medio boleto a Bolivia o Surinam.

    Por:Juan Regis
    add
    Síguenos en Google
    Convocatoria Bolivia repechaje Mundial 2026
    Convocatoria Bolivia repechaje Mundial 2026
    Imagen @laverde_fbf

    La Selección de Bolivia dio a conocer este lunes 9 de marzo su convocatoria para el juego de repechaje de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a disputarse a finales de marzo en México.

    PUBLICIDAD

    El director técnico Óscar Villegas entregó una lista de 28 jugadores para enfrentar a Surinam el próximo jueves 26 de marzo en la cancha del Estadio Monterrey en busca de medio boleto al Mundial 2026.

    El listado destaca por la ausencia del experimentado delantero Marcelo Martins, quien había regresado al futbol profesional con la intención de jugar la Copa del Mundo tras haberse retirado durante dos años.

    Algunos de los jugadores bolivianos con mayores reflectores en el mundo convocados por Óscar Villegas son: Lucas Macazaga (Leganés), Marcelo Torres y Miguel Terceros (Santos Brasil), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk), y Gabriel Villamíl (Liga de Quito).

    Más sobre Mundial 2026

    Se anticipan precios accesibles para partidos en México de cara al Mundial 2026
    1 mins

    Se anticipan precios accesibles para partidos en México de cara al Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Mundial 2026: Selecciones jugarán torneo FIFA Series 2026 previo a la Copa del Mundo
    1 mins

    Mundial 2026: Selecciones jugarán torneo FIFA Series 2026 previo a la Copa del Mundo

    Mundial 2026 Equipos
    Bolivia vs. México, el último gol que recibió el Tri de los bolivianos
    1 mins

    Bolivia vs. México, el último gol que recibió el Tri de los bolivianos

    Mundial 2026 Equipos
    México inicia el año del Mundial 2026 con triunfo que corta mala racha
    2 mins

    México inicia el año del Mundial 2026 con triunfo que corta mala racha

    Mundial 2026 Equipos
    David Gunn llena de elogios a Ochoa: "Es una leyenda"
    1 mins

    David Gunn llena de elogios a Ochoa: "Es una leyenda"

    Mundial 2026 Equipos
    Iniesta podría unirse a Selección de Marruecos para el Mundial 2026
    1 mins

    Iniesta podría unirse a Selección de Marruecos para el Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Curiosidades del partido por el tercer lugar que nadie quiere jugar en Mundiales
    1 mins

    Curiosidades del partido por el tercer lugar que nadie quiere jugar en Mundiales

    Mundial 2026 Equipos
    Marruecos cumple pronóstico y es finalista de su Copa Africana previo al Mundial 2026
    1 mins

    Marruecos cumple pronóstico y es finalista de su Copa Africana previo al Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos
    Senegal y Sadio Mané vencen a Egipto, y se meten a la final de la Copa Africana de Naciones
    1 mins

    Senegal y Sadio Mané vencen a Egipto, y se meten a la final de la Copa Africana de Naciones

    Mundial 2026 Equipos
    El número de futbolistas que podrá convocar Javier Aguirre para el Mundial 2026
    1 mins

    El número de futbolistas que podrá convocar Javier Aguirre para el Mundial 2026

    Mundial 2026 Equipos

    Para llegar motivados al crucial encuentro en Monterrey, 'La Verde' sostendrá un juego amistoso el domingo 15 de marzo ante Trinidad y Tobago en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

    En caso se conseguir la victoria ante Surinam, los bolivianos enfrentarán a Irak en la gran final del repechaje y el vencedor de la serie se quedará con un lugar en la fase de grupos del Mundial 2026.

    CONVOCATORIA DE BOLIVIA PARA EL REPECHAJE DEL MUNDIAL 2026

    Arqueros

    • Carlos Lampe
    • Guillermo Viscarra
    • Gerónimo Govea
    PUBLICIDAD

    Defensores

    • Diego Medina
    • Yomar Rocha
    • Lucas Macazaga
    • Roberto Fernández
    • Dieguito Rodríguez
    • Luis Haquín
    • Richet Gómez
    • Marcelo Torrez
    • Efraín Morales
    • Diego Arroyo
    • Leonardo Zabala
    PUBLICIDAD

    Mediocampistas

    • Ervin Vaca
    • Héctor Cuellar
    • Robson Matheus
    • Moisés Villarroel
    • Gabriel Villamil
    • Ramiro Vaca
    • Carlos Melgar
    • Miguel Terceros
    • Jesús Maraude
    • Juan Godoy

    Delanteros

    • Víctor Ábrego
    • Fernando Nava
    • Moisés Paniagua
    • Enzo Monteiro
    Relacionados:
    Mundial 2026Bolivia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Polen
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX