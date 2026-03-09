Mundial 2026 Bolivia anuncia convocatoria para juego de repechaje del Mundial 2026 ante Surinam El Estadio Monterrey albergará el partido que dará medio boleto a Bolivia o Surinam.

Convocatoria Bolivia repechaje Mundial 2026 Imagen @laverde_fbf

La Selección de Bolivia dio a conocer este lunes 9 de marzo su convocatoria para el juego de repechaje de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 a disputarse a finales de marzo en México.

El director técnico Óscar Villegas entregó una lista de 28 jugadores para enfrentar a Surinam el próximo jueves 26 de marzo en la cancha del Estadio Monterrey en busca de medio boleto al Mundial 2026.

El listado destaca por la ausencia del experimentado delantero Marcelo Martins, quien había regresado al futbol profesional con la intención de jugar la Copa del Mundo tras haberse retirado durante dos años.

Algunos de los jugadores bolivianos con mayores reflectores en el mundo convocados por Óscar Villegas son: Lucas Macazaga (Leganés), Marcelo Torres y Miguel Terceros (Santos Brasil), Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk), y Gabriel Villamíl (Liga de Quito).

Para llegar motivados al crucial encuentro en Monterrey, 'La Verde' sostendrá un juego amistoso el domingo 15 de marzo ante Trinidad y Tobago en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

En caso se conseguir la victoria ante Surinam, los bolivianos enfrentarán a Irak en la gran final del repechaje y el vencedor de la serie se quedará con un lugar en la fase de grupos del Mundial 2026.

CONVOCATORIA DE BOLIVIA PARA EL REPECHAJE DEL MUNDIAL 2026

Arqueros

Carlos Lampe

Guillermo Viscarra

Gerónimo Govea

Defensores

Diego Medina

Yomar Rocha

Lucas Macazaga

Roberto Fernández

Dieguito Rodríguez

Luis Haquín

Richet Gómez

Marcelo Torrez

Efraín Morales

Diego Arroyo

Leonardo Zabala

Mediocampistas

Ervin Vaca

Héctor Cuellar

Robson Matheus

Moisés Villarroel

Gabriel Villamil

Ramiro Vaca

Carlos Melgar

Miguel Terceros

Jesús Maraude

Juan Godoy

Delanteros